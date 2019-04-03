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Дума поддержала штрафы за распространение иностранных СМИ без разрешения
Поправки в КоАП о штрафах за распространение на территории России печатных зарубежных СМИ без соответствующего разрешение прошли первое чтение в Госдуме. Штрафы могут достигать до 30 тыс. руб.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума во вторник приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за распространение на территории России без разрешения продукции зарубежных печатных изданий, говорится на сайте нижней палаты.

В частности, законопроект предлагает наказывать за это нарушение граждан штрафом от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., должностных лиц — от 2 тыс. до 3 тыс. руб., юридических — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Во всех случаях распространяемую продукцию предлагается конфисковывать. Ожидается, что выдавать разрешение на распространение зарубежных печатных СМИ будет Роскомнадзор.

Параллельно документ предлагает заменить действующее положение «об ответственности за изготовление или распространение продукции СМИ, не прошедшего перерегистрацию, на ответственность за изготовление или распространение продукции СМИ, в запись о регистрации которого не внесены необходимые изменения».

Инициатором поправок выступило правительство России.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский заявил РБК, что таким образом законодательные власти «вводят новые препоны для иностранных СМИ и усиливают цензуру на законодательном уровне». «По сути, с введением новых поправок, появится три типа правонарушений, связанных с иностранными СМИ: распространение продукции незарегистрированного иностранного СМИ, распространение продукции СМИ, которое зарегистрировано, но не внесло изменений в записи о перерегистрации, и третье — распространение продукции иностранного СМИ без разрешения Роскомнадзора», — объясняет он.

«В настоящее время Роскомнадзор выдает разрешение на распространение только иностранных периодических печатных изданий. Если печатное СМИ не ввозится из-за границы, а выпускается силами российской редакции, то при тираже более 1000 экземпляров оно обязано быть зарегистрировано в качестве российского СМИ. Тогда разрешение Роскомнадзора ему не нужно. Под распространением в данной ситуации понимается ввоз и распространение значительного тиража. Речь не идет о введении контроля за оборотом единичных материалов. То есть если я продаю как предприниматель или раздаю бесплатно крупный тираж не зарегистрированного в России в качестве СМИ иностранного периодического печатного издания, то мне нужно получить в Роскомнадзоре разрешение на распространение», — пояснил РБК управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.

Авторы: Мария Бондаренко, Роман Кирьянов
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