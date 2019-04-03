Дума поддержала штрафы за распространение иностранных СМИ без разрешения

Поправки в КоАП о штрафах за распространение на территории России печатных зарубежных СМИ без соответствующего разрешение прошли первое чтение в Госдуме. Штрафы могут достигать до 30 тыс. руб.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума во вторник приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за распространение на территории России без разрешения продукции зарубежных печатных изданий, говорится на сайте нижней палаты.

В частности, законопроект предлагает наказывать за это нарушение граждан штрафом от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., должностных лиц — от 2 тыс. до 3 тыс. руб., юридических — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Во всех случаях распространяемую продукцию предлагается конфисковывать. Ожидается, что выдавать разрешение на распространение зарубежных печатных СМИ будет Роскомнадзор.

Параллельно документ предлагает заменить действующее положение «об ответственности за изготовление или распространение продукции СМИ, не прошедшего перерегистрацию, на ответственность за изготовление или распространение продукции СМИ, в запись о регистрации которого не внесены необходимые изменения».

Инициатором поправок выступило правительство России.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский заявил РБК, что таким образом законодательные власти «вводят новые препоны для иностранных СМИ и усиливают цензуру на законодательном уровне». «По сути, с введением новых поправок, появится три типа правонарушений, связанных с иностранными СМИ: распространение продукции незарегистрированного иностранного СМИ, распространение продукции СМИ, которое зарегистрировано, но не внесло изменений в записи о перерегистрации, и третье — распространение продукции иностранного СМИ без разрешения Роскомнадзора», — объясняет он.