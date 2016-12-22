ФСБ предотвратила вывоз за границу секретных карт Генштаба

В результате обысков в Екатеринбурге, Симферополе и Омске сотрудники ФСБ обнаружили секретные карты Генштаба, готовые к вывозу за границу. Задержаны четверо, им вынесено официальное предупреждение

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Трое граждан России и гражданин Украины собирались передать иностранцам секретные военные карты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ФСБ России по Свердловской области.

«Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС РФ», — заявили в ФСБ.

В сообщении не уточняется, чем занимались четверо задержанных и спецслужбам какой страны собирались передать карты с грифом «секретно».

Все четверо признали, что создавали угрозу безопасности России, и «отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем».

В то же время агентство отмечает, что задержанным не предъявили обвинения в шпионаже, а вынесли официальное предостережение о недопустимости подобных действий.

Видео: URA.RU / ВКонтакте

5 марта 2018 года президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что в 2017 году в России была пресечена незаконная деятельность 72 кадровых сотрудников иностранных спецслужб. Кроме того, он добавил, что российские спецслужбы за год обезвредили 397 агентов.



«Все последние годы фиксируется рост активности зарубежных разведок, они весьма плотно работают в России, используют самые современные методы агентурной и технической разведки», — подчеркнул Путин. «Прошу и впредь действовать на этом важнейшем направлении предельно собранно и эффективно, пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического, технологического и оборонного характера», — добавил он.

Президент также сообщил, что за 2017 год ФСБ предотвратила 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов.