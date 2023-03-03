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Мэр Енакиево в ДНР сообщил о сбитом над городом самолете

Мэр Енакиево Роман Храменков сообщил о сбитом над городом самолете
Фото: typical_enakievo / VK
Фото: typical_enakievo / VK

Над Енакиево в ДНР сбили самолет, написал мэр города Роман Храменков в своем телеграм-канале.

«Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем», — написал он, опубликовав фотографию, на которой виден столб черного дыма в небе.

Енакиево — город в Донецкой народной республике. Он расположен примерно в 5 км к юго-востоку от Горловки и в 19 км к северо-востоку от Макеевки.

Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Какой именно самолет и кем был сбит, глава города не уточнил.

В разговоре с ТАСС Храменков сообщил, что оба летчика самолета смогли катапультироваться. «Спускаются два летчика на парашютах», — сказал он. По его словам, на место происшествия направляются экстренные службы, принадлежность самолета пока не установлена. На земле на месте падения самолета никто не пострадал, добавил мэр.

Материал дополняется

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