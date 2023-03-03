Власти Коломны: в воздух подняли беспилотники для патрулирования после сообщений о взрыве

В Коломне подняли беспилотники для патрулирования после данных о взрыве

При проверке экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в городе, заявил глава подмосковного города Гречищев. Он призвал не доверять фейкам, «которые могут быть использованы как террористические методы для запугивания»

Вид на Коломну (Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС)

Патрулирование после сообщений о взрыве в Коломне продолжается, в воздух подняли беспилотники для обследования местности. Об этом сообщил глава подмосковного города Александр Гречищев в телеграм-канале.

«После сообщений экстренные службы выехали для проверки местности. Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время. В воздух подняты беспилотники для обследования территории», — написал он.

По словам главы города, возгораний и повреждений нет, газовое и электроснабжение в Коломне работают штатно.

Гречищев добавил, что экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в городе. Он заверил, что безопасности жителей ничего не угрожает, и призвал не поддаваться на провокации и не доверять фейковым сообщениям, «которые могут быть использованы как террористические методы для запугивания населения».

Накануне, 2 марта, Baza и местные жители в соцсетях сообщили, что в Коломне был слышен громкий взрыв. «Взрыв был отчетлив, дом тряхнуло немного. С какой стороны взрыв, непонятно», — сообщил РБК житель поселка Пески.

Сотрудники правоохранительных органов и спасатели выехали на место предполагаемого взрыва. В пресс-службе администрации Коломенского городского округа сообщили РБК, что детали пока неизвестны.

В конце февраля в районе Коломны, вблизи деревни Губастово, упал украинский беспилотник. Глава Московской области Андрей Воробьев сообщал, что его целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры.

Жертв и разрушений на земле не было. По данным Mash, БПЛА упал в 100 м от газовой компрессорной станции «Воскресенск».