Иранские катера попытались остановить танкер США в Ормузском проливе

Согласно заявлению военных США, танкер окружили вооруженные катера КСИР и пригрозили захватом. Позже к месту инцидента прибыл эсминец США. По данным иранских властей, у танкера не было разрешения для нахождения в водах Ирана

Фото: Norlys Perez / Reuters

Вооруженные иранские катера, принадлежащие Корпусу стражей исламской революции (КСИР), 3 февраля приблизились к американскому нефтяному танкеру Stena Imperative в Ормузском проливе и пригрозили абордажем. Об этом сообщило Центральное командование США, передает CBS News.

По словам капитана Тима Хокинса, представителя Центрального командования США, эсминец McFaul в скором времени прибыл к месту инцидента и при поддержке американской авиации сопроводил танкер в безопасное место. Судно продолжило движение.

Британская компания Vanguard Tech, специализирующаяся на морской безопасности, уведомила клиентов, что к танкеру приблизились шесть иранских вооруженных катеров и приказали ему остановиться для досмотра, передает WSJ.

О попытке взять танкер под американским флагом на абордаж также сообщило Британское управление морских торговых операций (UK Maritime Trade Operations), входящее в состав Королевского военно-морского флота Великобритании, в соцсети Х. «Многочисленные небольшие вооруженные суда связались по УКВ-радиосвязи с судном. Судно проигнорировало просьбу остановиться и продолжило движение по запланированному маршруту», — говорится в сообщении.

Ормузский пролив — одно из ключевых «узких мест» мировой экономики, прежде всего из‑за нефти и газа. Через него проходит единственный морской выход из Персидского залива в Индийский океан. В 2024 году через пролив шло около 20 млн барр. нефти и нефтепродуктов в сутки — это примерно 20% мирового потребления и более четверти всей морской торговли нефтью. Около одной пятой мирового рынка СПГ тоже проходит через Ормуз, в основном это экспорт Катара и ОАЭ.

Иранское агентство Fars со ссылкой на иранские власти сообщило, что надзорные подразделения потребовали у судна, зашедшего в территориальные воды, предоставить необходимые разрешения. Судно не имело законных оснований для нахождения в этих водах, поэтому ему было сделано предупреждение, после чего оно покинуло эту территорию, уточняет агентство.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, сейчас танкер находится в водах Персидского залива. Он движется из Сингапура в Бахрейн.

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал нанести новый военный удар по Ирану из-за жестокого подавления недавних протестов в стране или в случае отказа Ирана от переговоров о новом соглашении по ядерной программе. В конце января Трамп заявил, что направил к Ирану американскую группировку — «огромную армаду» во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Глава Белого дома призвал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение без ядерного оружия, в противном случае республике, по словам Трампа, грозит более мощный удар, чем летом 2025 года.