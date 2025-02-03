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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Politico узнало о скором выходе США из Совета по правам человека ООН

Politico: Трамп подпишет указ о выходе из Совета по правам человека ООН
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп решил восстановить статус-кво, действовавший в период его прошлой администрации: США выйдут из СПЧ ООН и прекратят финансирование ближневосточного агентства ООН
Дворец Наций в Женеве
Дворец Наций в Женеве (Фото: Violaine Martin / unisgeneva / Flickr)

Президент Дональд Трамп сегодня подпишет указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и запрете на будущее финансирование Агентства ООН по оказанию помощи Газе (БАПОР), пишет Politico со ссылкой на проект документа.

Тем самым, Трамп восстановит тот статус США в этих организациях, который действовал в период его прошлого правления.

В прошлый раз США объявили о выходе из Совета по правам человека при ООН в 2018 году. Тогда Дональд Трамп объяснял это решение несогласием с критикой со стороны других членов Совета в отношении Израиля, который Вашингтон считает своим ключевым союзником на Ближнем Востоке.

Как работает совет

Совет ООН по правам человека является вспомогательным органом Генассамблеи ООН и базируется в Женеве. Он был создан в 2006 году. В его состав входят 47 экспертов, избираемых ассамблеей по принципу региональных квот на три года: по 13 человек от Африки и Азии, восемь — от стран Латинской Америки, шесть — от Восточной Европы и семь представителей от Западной Европы, США и Канады.

В 2006 году при президенте Джордже Буше-младшем США отказались вступать в СПЧ. Соединенные Штаты присоединились к совету лишь в 2009 году, при Бараке Обаме. В 2014 году совет возглавил иорданец Зейд Раад аль-Хусейн. Он активно критикует миграционную политику администрации Трампа, в частности, выступает против запрета на въезд в США мигрантов из нескольких мусульманских стран, а также призывает США прекратить практику изъятия детей из семей нелегальных иммигрантов в качестве наказания за действия их родителей.

БАПОР занимается предоставлением образования, здравоохранения и прочей помощи миллионам палестинцев и их потомкам в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане и Сирии. Агентство создано в 1949 году решением Генеральной Ассамблеи ООН. Израиль запретил работу агентства ООН в октябре 2024 года. Власти страны считают, что 19 сотрудников БАПОР участвовали в нападении группировки ХАМАС в октябре 2023 года. Само агентство уволило девять сотрудников из-за возможной причастности к атаке.

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Дональд Трамп Совет по правам человека БАПОР
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