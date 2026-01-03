 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро
Очевидцы рассказали о ситуации в Каракасе после операции США

Военные США захватили Мадуро
В Каракасе после операции США спокойная обстановка, хотя некоторые очевидцы отмечают проблемы с интернетом и электричеством. Ранее Трамп сообщил о захвате Мадуро и вывозе венесуэльского президента из страны

Очевидцы рассказали о ситуации в Каракасе после операции США
В столице Венесуэлы Каракасе по-прежнему отсутствует электричество, есть проблемы с интернетом, но при этом в городе спокойно, рассказал РБК очевидец. По его словам, «люди выходят на улицу, чтобы получить информацию».

Обстановка в городе «нормальная, спокойная», но не все открыто, добавил житель Каракаса Али Хосе. Россиянин, который сейчас находится в Каракасе, в разговоре с РБК оценил обстановку в городе как «довольно спокойную».

«В Венесуэле спокойно. На улицах нет беспорядков, хотя наблюдается мобилизация людей, требующих восстановления президента в должности. Люди несколько обеспокоены нехваткой продовольствия и ищут необходимые припасы», — рассказала преподавательница университета физической культуры в Каракасе Элизабет.

По ее словам, система водоснабжения работает по плану действий в чрезвычайных ситуациях, а электричество и связь в юго-западной части Каракаса были отключены только до полудня.

Фото: предоставлено РБК
Утром 3 января США нанесли удары по Каракасу, взрывы также прогремели в венесуэльских штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра. Мадуро ввел режим чрезвычайного положения в стране. Президент США Дональд Трамп назвал атаку успешной и сообщил о захвате и вывозе из страны Мадуро вместе с супругой.

Новость о задержании президента страны Николаса Мадуро некоторые из очевидцев оценили положительно. «Мы счастливы, потому что мы хотим свободную Венесуэлу», — заявила в разговоре с РБК очевидица Мария. Она подчеркнула, что те венесуэльцы, которые уехали из страны, смогут вернуться на родину. «Если страна хорошо управляется, ее жителям не нужно уезжать из своей страны. И мы счастливы, что это происходит и надеемся, что этот кошмар скоро кончится», — добавила Мария.

Другие оценили удары США как подтверждение того, что «проблема не в наркотиках», а в ресурсах Венесуэлы. «Я искренне верю, что это нападение на мировую политику и на государства», — сказала Элизабет и добавила, что народ Венесуэлы требует подтверждения того, что Мадуро жив, а также его освобождения.

Россия осудила вторжение США и потребовала разъяснить ситуацию с захватом Мадуро, сообщили в МИДе. Организованных туристов из России в Венесуэле сейчас нет, рассказали РБК в Российском союзе туриндустрии. Турист из России, у которого был запланирован рейс на 5 января из России в Венесуэлу, уточнил, что об отмене рейса ему сообщило турагентство: «Я просто посмотрел на табло вылетов, и там написано, что рейс отменен, дополнительно, мне турагент мой прислала информацию, что рейсы компании Conviasa отменены», — рассказал он.

