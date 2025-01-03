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Замначальника инспекции РЖД арестовали по делу о подготовке теракта

Заместитель начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрий Мартьянов арестован по террористической статье, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Арест прошел по делу ведущего специалиста той же инспекции РЖД Алексея Демченко, которого обвинили в участии в организации «Артподготовка» (признана террористической и экстремистской в России, ее деятельность запрещена).

Постановление об аресте вынес Басманный суд Москвы по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса — приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело было возбуждено 22 июня 2024 года, частично признавший вину Демченко был задержан в начале июля, а после его показаний 25 июля 2024 года задержан и сам специалист РЖД.

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