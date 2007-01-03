Дж.Буш не смотрел запись казни Саддама Хусейна

Президент США Джордж Буш не видел скандальную видеозапись казни бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна. С таким заявлением выступил официальный представитель Белого дома Скотт Стэнзел.

По его словам, президента США этот вопрос не интересовал, поскольку он думает о будущем Ирака. С.Стэнзел подтвердил, что Джордж Буш сейчас занят разработкой стратегии для этой страны. Ранее сообщалось, что речь может идти об увеличении численности американской группировки в Ираке под предлогом обеспечения безопасности в регионе, сообщает (c) Reuters.

Мнение администрации высказал и пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу. "Очень странно, что столько разговоров о последних двух минутах жизни Саддама Хусейна и ни одного слова о первых его 69 годах, за которые он убил сотни тысяч людей и за которые он был собственно казнен.

Т.Сноу также подчеркнул, что Саддам Хусейн был повешен после длительного судебного процесса, который "отвечал международным требованиям".

Несанкционированная видеозапись казни С.Хусейна, сделанная с помощью камеры мобильного телефона, была размещена в Интернете и вызвала большой интерес у пользователей глобальной сети. На ней видно, как охранники, сопровождавшие экс-президента на казнь, оскорбляют его и открыто злорадствуют. Иракский чиновник, сделавший эту видеозапись, задержан. В отношении него начато следствие.