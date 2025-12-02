Суд освободил от наказания бывших топ-менеджеров «Мечела»

Мещанский суд Москвы признал троих фигурантов виновными в хищении почти 16 млн акций «Мечела» и назначил по семь лет колонии, однако освободил их от наказания из-за истечения сроков давности. С них также солидарно взыскали 560 млн

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Мещанский районный суд Москвы огласил приговор по уголовному делу о хищении почти 16 млн акций одной из крупнейших российских горнодобывающих компаний. Бывший финансовый директор холдинга «Мечел» Сергей Резонтов, руководитель департамента договорных и международных корпоративных дел структуры Татьяна Прокофьева, а также бывшая владелица международной группы UFS и инвестиционной компании «Арбат Финанс» Елена Железнова признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Каждому из них назначено по семь лет лишения свободы, однако отбывать наказание осужденные не будут — срок давности по эпизодам истек. Вместе с этим суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на 560 млн руб., сообщил РБК адвокат Сергея Резонтова Денис Саушкин.

По версии следствия, события, ставшие предметом судебного разбирательства, разворачивались в 2012–2014 годах. Следователи сочли, что Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева вступили в преступный сговор с Еленой Железновой, владевшей кипрскими компаниями UFS Investments Limited и UFS Capital Limited. Фигуранты, как утверждается, убедили руководство зарегистрированной на Кипре Calridge Limited — тогдашнего владельца значительного пакета акций ПАО «Мечел», — а также председателя совета директоров компании Игоря Зюзина заключить с группой UFS серию договоров займа под залог акций на заведомо невыгодных условиях. При этом топ-менеджеры настаивали, что альтернативных источников финансирования у компании не было, хотя условия требовали передачи в залог заметно большего числа акций, чем было необходимо для обеспечения обязательств.

После заключения сделок участники схемы отказались высвобождать акции из-под залога «под надуманным предлогом», а затем распорядились ценными бумагами в собственных интересах. В результате Calridge Limited лишилась 15 919 267 акций «Мечела», суммарный ущерб от хищения которых составил 560,3 млн руб. Полученные от реализации пакета средства, как настаивало следствие, участники соглашения распределили между собой.

В ходе прений сторон прокуратура настаивала на назначении каждому из подсудимых семи с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафов в размере 1 млн руб. Государственный обвинитель также просил полностью удовлетворить заявленный гражданский иск и освободить всех фигурантов от наказания из-за истечения срока давности.

Адвокат и партнер BGP Litigation Денис Саушкин сообщил РБК, что защита Сергея Резонтова намерена обжаловать приговор, поскольку считает выводы суда ошибочными. Он подчеркнул, что «Резонтов никогда не совершал мошенничества», а необходимые доказательства невиновности его подзащитного были представлены суду. Он также заявил о «двойном осуждении Елены Железновой», напомнив, что подобный эпизод уже рассматривался Басманным районным судом Москвы. Кроме того, адвокат указал на противоречия в показаниях сотрудников «Мечела», которые в этом судебном процессе дали «совершенно иные пояснения», нежели те, что звучали три года назад, а также отметил, что это лишь часть нарушений, на которые защита намерена указать в апелляционной жалобе.

Бывшая владелица международной группы UFS Елена Железнова ранее уже была осуждена по факту аналогичного хищения. В 2022 году Басманный районный суд Москвы приговорил ее к семи годам лишения свободы, но позже Московский городской суд смягчил срок до шести с половиной лет, который она полностью отбыла. Тогда речь шла о хищении 14 млн акций «Мечела» за 2013 год, оцененных в 2,6 млрд руб.

Рассмотрение нынешнего уголовного дела началось в Мещанском районном суде Москвы в сентябре 2024 года, хотя срок давности по инкриминируемым эпизодам истек еще в августе того же года. Суд продолжил разбирательство по существу и, несмотря на установленный срок давности, вынес обвинительный приговор, освободив фигурантов от реального отбытия наказания.