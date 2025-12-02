 Перейти к основному контенту
Интервью главы Курской области Александра Хинштейна РБК. Полная версия

Появилось полное видео интервью главы Курской области Александра Хинштейна
Сюжет
Радио РБК

Интервью главы Курской области Александра Хинштейна РБК. Полная версия
Video

В Курской области часть жителей, которые уехали со своих мест в приграничных областях из-за обстрелов, вернулись в свои дома. Об этом, о проблемах переселенцев, о запрете осужденным чиновникам работать, о привлечении к работе участников военной операции рассказал в эфире Радио РБК, в программе «Таманцев в итоге», губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Авторы
Теги
Персоны
Юрий Таманцев
Александр Хинштейн Курская область интервью видео
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
