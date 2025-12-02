Интервью главы Курской области Александра Хинштейна РБК. Полная версия

Video

В Курской области часть жителей, которые уехали со своих мест в приграничных областях из-за обстрелов, вернулись в свои дома. Об этом, о проблемах переселенцев, о запрете осужденным чиновникам работать, о привлечении к работе участников военной операции рассказал в эфире Радио РБК, в программе «Таманцев в итоге», губернатор Курской области Александр Хинштейн.