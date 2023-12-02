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Британский король надел галстук с флагом Греции после спора премьеров

Король Карл III надел галстук с флагом Греции на фоне музейного спора двух стран
Дипломатический скандал между Британией и Грецией снова разгорелся из-за скульптур, вывезенных в Лондон в XIX веке; Афины добиваются их возвращения. Карл III надел галстук в греческих цветах. Среди его предков греческие монархи
Карл III (слева)
Карл III (слева) (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Британский король Карл III появился на конференции ООН по климату (COP28) в галстуке в сине-белых цветах и крестом, которые совпадают с расцветкой и символикой флага Греции, сообщает Bloomberg. Инцидент произошел спустя несколько дней после эскалации дипломатического спора между двумя странами.

В этом галстуке монарх произнес на конференции речь, а также встретился с британским премьером Риши Сунаком — одним из главных лиц скандала.

«Галстук, который сегодня был на его величестве, просто один из его текущей коллекции», — заверил Bloomberg представитель Букингемского дворца.

Король уже появлялся в этом галстуке до эскалации скандала, в частности, во время визита делегации из Южной Кореи на прошлой недели, напоминает греческое издание City Times.

Карл III имеет греческие корни по линии отца, герцога Эдинбургского принца Филиппа.

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Скандал разгорелся в конце ноября. В этот день британский премьер Риши Сунак отменил запланированную встречу с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом и обвинил его в том, что тот нарушил обещание не использовать свою поездку в Лондон как возможность заявить о необходимости возвращения скульптур из Парфенона из Британского музея в Грецию.

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Речь идет об элементах храма на акрополе (построен в V веке до н.э.), которые в 1802 году вывез британский посол в Османской империи лорд Томас Брюс Элгин. Экспонаты сейчас чаще всего известны под названием «Мрамор Элгина» (Elgin Marbles).

Тогда местные власти разрешили британскому послу взять с Акрополя «некоторые обломки камней с надписями и фигурами». В Лондоне после этого оказалось фактически около 50% всех мраморных украшений греческого храма. В настоящий момент все они хранятся в Британском музее.

Власти Греции не раз призывали вернуть скульптуры, например, в 2018 и 2021 годах. ЮНЕСКО также просило Лондон пересмотреть свою позицию.

«Наша позиция ясна: мрамор Элгина является частью постоянной коллекции Британского музея и принадлежит ему. Со стороны любого британского политика безрассудно предполагать, что этот вопрос является предметом переговоров», — пояснил Би-би-си источник в британской Консервативной партии.

Собеседники издания, близкие к греческому премьеру, сообщили, что тот был раздосадован и сбит с толку решением премьера Великобритании. Сам политик заявил, что не намерен отказываться от хороших отношений с королевством. «Я, конечно, хочу оставить этот досадный инцидент позади, но для танго всегда нужны двое», — добавил Мицотакис.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания Греция Карл III Парфенон Британский музей
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