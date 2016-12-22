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Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США
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Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США
Политика, 02:37
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Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США
Министр обороны США заявил, что Россия в ноябре вновь попыталась вмешаться в ход американских выборов. По его словам, у Вашингтона нет доверия к президенту Владимиру Путину
Фото: Brynn Anderson / AP

Выступая на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «Россия вновь попыталась вмешаться в ход американских выборов в начале ноября». При этом он не уточнил, как конкретно Москва пыталась повлиять на голосование по депутатам Конгресса.

«Путин плохо учится на своих ошибках. То, что он не признает их, создает враждебность к его народу. Мы видим, что Путин нарушает международные соглашения. Мы имеем дело с человеком, которому нельзя доверять», цитирует Мэттиса агентство Reuters

Отвечая на вопрос о развитии российско-американских отношений за последний год, Мэттис признал, что они «безусловно ухудшились».

Заявления Мэттиса прозвучали на фоне саммита G20 в Буэнос-Айресе, участниками которого были путин и президент США Дональд Трамп. Изначально предполагалось, что лидеры двух стран проведут в столице Аргентины переговоры, однако глава США уже по дороге в Южную Америку заявил об отказе от беседы.

На пресс-конференции по итогам саммита Путин сообщил, что успел недолго поговорить с Трампом и изложить ему свое видение случившегося в Черном море. Российский президент при этом отметил, что у главы США свое представление об этом инциденте.

Вечером 25 ноября российские пограничники задержали у берегов Крыма три украинских корабля. В Москве инцидент назвали провокацией со стороны Киева и нарушением государственной границы. В Киеве произошедшее охарактеризовали как акт агрессии. Задержание кораблей стало поводом для объявления в целом ряде областей Украины военного положения.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Джеймс Мэттис , Пентагон
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