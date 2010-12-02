В.Путин: У нас нет оснований подозревать Иран в ядерной гонке

Премьер-министр РФ Владимир Путин рассчитывает на урегулирование иранской ядерной проблемы. Отвечая на вопрос ведущего CNN Ларри Кинга о том, как Россия относится к стремлению Ирана стать ядерной державой, В.Путин отметил, что иранская ядерная программа реализуется уже в течение 20 лет, и в последнее время, в последние годы Иран "так или иначе демонстрирует готовность к диалогу с международным сообществом и с МАГАТЭ".

"Да, мы знаем, что на первых этапах работы по программе есть вопросы, и поддерживаем МАГАТЭ в желании получить исчерпывающие ответы", – заявил глава российского правительства.

"Вы не можете не знать, что мы озабочены даже теоретической возможностью распространения оружия массового уничтожения. Это касается абсолютно всех государств, включая Иран. Вместе с тем у нас нет оснований подозревать Иран в том, что он стремится к обладанию ядерным оружием", – подчеркнул В.Путин.

Он отметил, что Россия сотрудничает со всеми партнерами, в том числе и с США в рамках ООН. "И, как вы знаете, до сих пор нам удавалось принимать согласованные решения. Наша позиция открыта, и Иран знает о ней. Мы и дальше будем сотрудничать со всеми участниками этого процесса до полного урегулирования этой проблемы. Я очень рассчитываю на то, что это урегулирование состоится. И мне кажется, что в этом заинтересованы не только соседи Ирана, Израиль, который очень опасается ядерных программ, другие участники этого процесса, но и сам Иран и иранский народ", – сказал российский премьер.

В.Путин не видит в том, чтобы придерживаться таких принципов при решении иранской проблемы, "ничего предосудительного". "Не вижу ничего ущемляющего интересы Ирана, если он максимально откроет все свои программы и удовлетворит законный интерес международной специализированной организации – МАГАТЭ к его работе. Я здесь не вижу ничего страшного, но в то же время продолжаю оставаться при мнении, что Иран имеет право на осуществление ядерных программ под контролем международных организаций", – подчеркнул В.Путин.