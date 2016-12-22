Единороссы отправят спецуполномоченных в 41 регион

Единороссы создадут мониторинговые группы, которые будут отвечать за анализ ситуации в 41 предвыборном регионе. Партия рассчитывает на усиление взаимодействия с Кремлем и проведение собственных социологических исследований

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Партийный десант

«Единая Россия» создаст мониторинговые группы, которые будут отвечать за анализ ситуации в предвыборных регионах. В каждую группу войдут несколько человек, в том числе специальные уполномоченные, отвечающие за регион. Официально о назначении уполномоченных и создании групп будет объявлено на ближайшем заседании президиума генсовета партии, рассказал РБК источник в «Единой России» и подтвердил собеседник, близкий к руководству единороссов.

Всего создадут 41 мониторинговую группу — партийный десант отправится в регионы, где следующей осенью пройдут выборы губернаторов, заксобраний, городских дум, мэров городов, а также в субъекты, где запланировано большое количество выборов в органы местного самоуправления. Там, где одновременно запланированы кампании разного уровня — например, главы региона и заксобрания, — будет работать одна группа, а не две, поясняет близкий к руководству партии источник РБК.

Уполномоченных будет порядка 35 — за некоторыми закрепят по два региона, продолжает собеседник. В основном они будут назначены из числа депутатов Госдумы и сенаторов, уточняет он.

Задача мониторинга — оценить готовность конкретного региона и региональных отделений «Единой России» к единому дню голосования, поясняет близкий к руководству единороссов источник.

Члены мониторинговых групп будут встречаться с партийным активом на местах, с представителями региональных администраций, муниципальных образований, журналистами, политологами, блогерами, говорит собеседник РБК. Но до конца вопрос, «какие срезы мониторить», пока еще не решен, уточняет другой партийный собеседник РБК. Например, до последнего времени партия не заказывала собственную социологию по выборным регионам и пользовалась теми данными, которые публиковались в открытом доступе или иногда предоставлял Кремль. «Сейчас есть желание проводить собственную социологию, но это вопрос денег», — говорит источник в партии.

Единороссы и раньше отслеживали ситуацию в предвыборных регионах, взаимодействуя с Кремлем, но сейчас предполагается формирование более комплексного подхода: «Речь идет о совместной работе, обмене информацией и выводами, выработке совместных технологических решений, а также более тесной сшивке (в работе) внутриполитического блока в регионе и партии», — поясняет собеседник, близкий к руководству единороссов.

«Должен быть единый центр управления и единый центр постановки задач — как их выполнять, что делать, кто за что отвечает. Допустим, если партия выдвигает кандидата в губернаторы, она должна понимать, какие задачи перед ней стоят», — добавляет партийный источник РБК.

Часто кандидаты в губернаторы только используют партийный бренд для выдвижения, но самих единороссов к кампании не привлекают, объясняет еще один источник в «Единой России». Если в регионе одновременно проходят выборы губернатора и заксобрания, «нужно сшивать кампании (делать их синхронными), а некоторые губернаторы этого не хотят», уточняет он. В качестве примера собеседник РБК приводит Ивановскую область, где в минувший единый день голосования прошли выборы губернатора и заксобрания: врио главы региона Станислав Воскресенский, который баллотировался на первый срок, не захотел возглавлять список партии власти на выборах в областной парламент и «старался дистанцироваться от единороссов».​​

В партии нашли пользу

Решение более тесно взаимодействовать на выборах с Кремлем было принято после того, как 25 сентября штаб-квартиру «Единой России» на Кутузовском проспекте посетил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, рассказывает близкий к руководству партии собеседник РБК. Куратор внутриполитического блока посчитал полезным опыт использования партийного ресурса перед вторыми турами губернаторских выборов во Владимирской области, Хабаровском крае и Приморье — как сообщал РБК, помимо кремлевских чиновников в эти регионы был направлен десант из единороссов для работы на кампаниях глав субъектов. После встречи с Кириенко был разработан и согласован с Кремлем план тесного взаимодействия администрации президента с «Единой Россией», говорит близкий к руководству единороссов источник РБК.

В ноябре партийный десант отправится в регионы, где пройдут выборы в заксобрания и гордумы, говорит собеседник в «Единой России». Первоначальная задача — сделать срез ситуации этого года, следующий этап мониторинга запланирован на февраль—март. Предполагается, что в регионы, где пройдут выборы в заксобрания, вместе с единороссами будут ездить кураторы соответствующих территорий из Кремля, уточняет источник, близкий к руководству партии власти.

Представители «Единой России» присоединятся к политтехнологам, которых Кремль уже направил для мониторинга ситуации в регионы, где пройдут выборы губернаторов, рассказывает близкий к партийному руководству собеседник РБК. Ранее «Ведомости» сообщали, что администрация президента начала мониторинг избираемости глав субъектов, которым предстоят выборы в 2019 году. Для этого в регионы направились политтехнологи, чиновники Кремля и единороссы.

По итогам мониторинга партийные уполномоченные будут писать отчеты руководству «Единой России», затем все данные будут направляться в администрацию президента, уточняет источник, близкий к руководству партии власти.

Задача точного прогнозирования

Взаимодействие Кремля и единороссов было всегда, мониторинги также проводились регулярно, но усложнение электоральных процессов, которое продемонстрировали вторые туры губернаторских выборов, ставит задачу более точного планирования действий во время кампаний и прогнозирования результатов, говорит глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

«В связи с этим важно не просто собрать большой массив данных, но и правильно интегрировать все имеющиеся данные о ситуации в регионах, потому что только это позволит сделать прогноз точным, а рекомендации — применимыми и эффективными», — считает эксперт. Один из элементов исследования ситуации в регионах — использование экспертных оценок. «Единая Россия» присутствует во всех территориях и за счет ежедневного погружения в проблемы и включенности в политические и межэлитные процессы имеет определенные преимущества перед другими поставщиками данных», — поясняет Костин. Совершенно естественно задействовать партию в исследовании электоральных процессов, резюмирует он.

Кремль и «Единая Россия» всегда работали совместно, но последний электоральный цикл проходил на негативном социальном фоне, и поэтому при нисходящем тренде негативных социальных настроений и понизившихся рейтингах партии требования к качеству работы, как и цена ошибки, растут, говорит глава Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский.

Во время последних двух кампаний возникли новые тренды в кадровой политике — на губернаторские посты выдвигались представители нового поколения управленцев: «В этом смысле нужно уточнять и дополнительно отрабатывать технологии совместной работы партии и администрации президента. Особенно это касается тех регионов, где выборы губернаторов пройдут одновременно с выборами в заксобрания или выборы в заксобрания одновременно с выборами в городские думы», — добавляет эксперт. У большинства новых губернаторов не такой богатый опыт политической работы, в том числе взаимодействия с партиями, участия и проведения выборов: «Здесь требуется более тесная работа. А совмещенные кампании в регионах всегда повышенной сложности, поскольку губернаторские кампании смешиваются с идеологическими партийными выборами. Сложно приходится и давно работающим губернаторам, особенно сейчас», — констатирует Бадовский.