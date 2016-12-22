В США вынесли приговор «участнице заговора» по поставке оптики в Россию

Американка Ирина Морговская признана виновной в экспорте компонентов для приборов ночного видения в Россию, что угрожало нацбезопасности США. Для ее мужа, основного фигуранта дела, обвинение требует более 15 лет

Фото: Rafiq Maqbool / AP

В среду, 31 октября, суд Северного округа штата Калифорния приговорил 66-летнюю гражданку США Ирину Морговскую к полутора годам тюрьмы за участие в «заговоре» с целью незаконного экспорта, главным образом в Россию, компонентов для приборов ночного видения. Приговор ее мужу — основному фигуранту дела, 69-летнему Науму Морговскому, обвиняемому помимо того в мошенничестве и отмывании денег, будет вынесен 13 ноября, указано в судебных документах (имеются в распоряжении РБК). Обвинение просит приговорить его к 15 годам и восьми месяцам тюрьмы.

В чем заключался бизнес Морговских

Власти США задержали семейную пару выходцев из СССР в 2016 году. Расследованием занимались агенты ФБР. В общей сложности Морговские экспортировали из США сотни компонентов для приборов ночного видения на сумму более двух миллионов долларов, говорится в материалах дела.

Переправленные в Россию в результате деятельности Морговских технологии попали к российским силовикам, утверждает обвинение. Это угрожало национальной безопасности США, подчеркивается в материалах следствия.

В частности, весной 2015 года поставляемые Морговскими компоненты использовались для производства прицелов ночного видения (Infratech 404 и Infratech 406), которые тестировались в ходе тактических учений в Дагестане, утверждает обвинение. Прицелы были установлены на пулемет «Печенег» и автомат AK-74 бойцов войсковой части 3179 (сейчас Центр специального назначения «Витязь» Росгвардии).

«Потенциальный урон [для США], который могло вызвать снабжение технологиями ночного видения батальона иностранных солдат, очевиден», — говорится в материалах дела.

Занимаясь незаконным экспортом военного оборудования, Морговский и его жена, нажили «миллионы долларов», следует из текста обвинения. Этим бизнесом Морговский начал заниматься с конца 1990-х годов. Ирина и Наум Морговские закупали оборудование ночного видения через зарегистрированные в США фирмы, а затем переправляли эту продукцию за рубеж. В Россию она попадала или напрямую, или через европейские страны.

При этом супруги не имели лицензии, необходимой для реализуемых ими поставок. Многие компоненты из перечня перевозимых Морговскими деталей входили в специальный список оборудования, вывоз которого за границу может быть осуществлен только с разрешения директората по контролю оборонной торговли Госдепартамента США. Таким образом, супруги нарушили положения закона о контроле за экспортом вооружений (Arms Export Control Act) и Правила международного оборота вооружений (International Traffic in Arms Regulations).

В июне 2018 года Морговский и его супруга признали, что с апреля 2012 года по 25 августа 2016 года действительно занимались незаконными поставками в Москву компонентов для приборов ночного видения.

Сторону обвинения признание Морговского не удовлетворило. «Обвиняемый так и не раскаялся в содеянном и не предоставил следствию факты о своей деятельности», — подчеркивается в материалах суда.

Как приборы ночного видения попадали в Россию

В 1990-х Морговские, эмигрировавшие из СССР в 1970-е, зарегистрировали в США две компании, через которые стали закупать у американских фирм компоненты для приборов ночного видения. Фирмы Морговских — Hitek International и Infravision — не имели торговых точек в США и не подавали запрос на получение специальной экспортной лицензии от Госдепа, отмечается в тексте обвинения.

Морговский складировал приборы в арендованных помещениях, затем прицелы ночного видения и их основные компоненты — электронно-оптические преобразователи — перепродавались российской фирме Infratech, также контролируемой Морговским, настаивает обвинение.

Переправлялось оборудование как с помощью почтовых сервисов (DHL, FedEx), так и с помощью транспортных компаний. В некоторых случаях приборы сначала поставлялись в Германию и Нидерланды, а оттуда посредники переправляли их в Москву. Деньги за реализацию товара в России Морговский получал в том числе через офшоры. Часть средств переправлялась на счет Морговского, который он зарегистрировал на имя Гэри Пайпера — американца, умершего в 1969 году в возрасте 16 лет.

Кто такой Наум Морговский Морговский родился в Киеве в 1949 году. Его отец умер, когда Науму было 16 лет, и он был вынужден подрабатывать электриком для содержания семьи. Согласно показаниям старшей сестры Морговского Раисы Соловьевой, Наум не мог поступить в университет из-за существовавших квот, ограничивающих число студентов-евреев. В итоге Морговский поступил в университет в Брянске и обучался там дистанционно, выпустившись с дипломом инженера-механика. Как утверждает сестра Морговского, тот с самого детства «ненавидел» Советский Союз. В 1979 году Морговский отказался от советского гражданства и переехал в США вместе с женой Ириной и ее сыном от первого брака Марком. Сначала Морговский работал посудомойщиком в китайском ресторане, но потом он и его жена получили работу в «одной из больших корпораций», указывается в показаниях Соловьевой. В середине 1980-х Морговский открыл мебельный бизнес. Согласно показаниям адвоката Морговского, с 1990-х годов Наум работал в сфере индустрии приборов ночного видения. В середине 1990-х, как утверждает Соловьева, у него начались серьезные финансовые трудности, что вынудило его занимать большие средства под высокие проценты. В 2003 году финансовое положение Ирины и Наума усугубилось еще сильнее, и они потеряли часть своего бизнеса. В 2003 году Соловьева потеряла постоянную связь с Морговскими из-за того, что те скрывались от имевшего связи с преступным миром гражданина России, с которым у супругов был конфликт. Об этом в своих показаниях говорит и подруга четы Морговских — Галина Юсупова. Как предположила Раиса Соловьева, пойти на нарушение закона Морговский мог из-за того, что занимал деньги «под очень большие проценты у опасных людей из России».

Кого считают партнерами Морговского

Обвинение называет по крайней мере пять человек, содействовавших Морговскому в его схемах. Это бывший гендиректор Infratech Вадим Павлов, ее номинальный совладелец Александр Путиловский, исполнительный директор компании Антон Софин и его отец — бизнесмен из Приморья и бывший депутат местного заксобрания Сергей Софин, который владеет Infratech сейчас. Также в материалах дела фигурирует сотрудник немецкой Frankfurt Laser Company Всеволод Мазо, помогавший Морговскому в поставках через Европу. Сам Морговский в показаниях категорически отрицал, что Софин-младший участвовал в криминальных схемах.

В России Infratech открыто реализовывала свою продукцию клиентам, в том числе военным структурам, утверждает следствие. На сайте компании уточняется, что среди ее клиентов — спецподразделения армии, МВД и ФСБ.

Представитель Infratech рассказал РБК, что Морговский до 2010 года поставлял компании комплектующие для приборов ночного видения. В компании утверждают, что сейчас российские силовые структуры не используют американские приборы ночного видения.

Раньше на некоторых российских изделиях использовались электронно-оптические преобразователи (ЭОП) и оптические линзы американского производства, но с 2010 года в Новосибирске наладили производство ЭОП третьего поколения «лучше, чем у американцев», и необходимость в импорте отпала, объясняют в Infratech. Оптические линзы для приборов уже в течение нескольких лет поставляют два завода из Москвы и Петербурга.

Согласно данным ЕГРЮЛ, в 2009 году Infratech приобрел Антон Софин. Софин-старший владеет компанией «Аргус-НВ», у которой есть контракты с силовыми структурами, отраженные на сайте госзакупок.

Софин был знаком с Морговским и поддерживал с ним отношения до 2012 года, говорят в Infratech. Морговский пользовался недвижимостью Софина в США, но ​в компании утверждают, что Морговский «зачастую использовал» совладельца Infratech без его ведома. О проблемах своего партнера в США Софин узнал, когда получил отказ в получении американской визы. Бизнесмен пытался объяснить свою позицию в США, нанимал местного адвоката, даже просил допросить его в посольстве США, но американская сторона уклонялась от этого, настаивают в Infratech.

Проживающий в Германии Всеволод Мазо, который дал показания о связях Софина и Морговского, был задержан и допрошен во время визита в США. «Он наговорил то, что от него хотели услышать, испугавшись ареста. Потом Мазо заявил, что страдает провалами в памяти, и попросил не учитывать его показания», — рассказали РБК в Infratech.

По словам собеседника РБК в Infratech, в США Морговский строил бизнес со своим приемным сыном Марком. В 1995 году Марк Морговский открыл свою компанию — American Technology Network (ATN), также работавшую на рынке технологий ночного видения. В 2005 году он сменил фамилию на Ваин. Родной отец Ваина был банкиром на Украине. Вместе с Морговским они начинали бизнес с поставок приборов ночного видения на Украину, а позже начали сотрудничать и с российскими компаниями.

В сентябре журналист Зак Дорфман в статье для Yahoo предположил, что Infratech связана со структурами ATN. На это указывало то, что адрес российского представительства ATN совпадал с адресом Infratech. После выхода статьи Дорфмана Ваин отправил письмо в Yahoo, в котором заявил, что больше не имеет отношения к ATN и что полностью сотрудничает со следствием. Он также указал, что не имел близких связей с Морговским, а закупаемые ATN приборы не фигурировали в тексте обвинения. Ваин проходит по делу Морговского как свидетель. ATN продолжает свою работу в США, в том числе осуществляет поставки для американских военных. В материалах следствия ATN упоминается как структура, у которой Наум Морговский закупал продукцию.

Насколько это оборудование важно для России

США начали активно инвестировать в технологии ночного видения после войны во Вьетнаме и к концу холодной войны стали мировыми лидерами в этой области, рассказывал Yahoo бывший работник Пентагона Джеймс Тегнелиа, который участвовал в разработках этих приборов. По словам Тегнелии, советские, а потом и российские власти осознавали свое отставание и пытались наверстать упущенное, в том числе путем «попыток заполучения компонентов из США и копирования наших разработок».

Для России производство современных ЭОП 3-го поколения и поколения 3+ не проблема, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. «Куда логичнее, если бы речь шла о тепловизионных матрицах или микроболометрах последнего поколения. Качественные ЭОПы у нас производят как минимум несколько предприятий, например новосибирский завод», — подытожил Мураховский.

Американские ЭОПы и линзы могли закупаться в США для импортных систем, которые есть у России на вооружении, предположил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. «Речь идет о закупке расходников запасных частей к ранее закупленным прицелам, — говорит эксперт. — Официально вывозить их даже для гражданского рынка сложно, поэтому они делали все на свой страх и риск, как, к примеру, Боширов и Петров, которые возили белки и протеин. Только вместо протеина сейчас речь идет о прицелах».