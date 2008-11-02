Тетя Б.Обамы оказалась нелегалом

Предвыборный штаб Барака Обамы вот уже второй день оправдывается по поводу тети кандидата в президенты от Демократической партии, которая оказалась нелегалом.

Речь идет о Зейтуни Оньянго, которая проживает в Бостоне. Как сообщает Associated Press, еще четыре года назад суд по делам иммигрантов отказал ей в предоставлении убежища на территории США, однако женщина, которую Б.Обама в своей книге назвал "тетушкой Зейтуни", решила не возвращаться в Африку.

В штабе Б.Обамы утверждают, что кандидат ничего не знал о реальной жизни тети. "Сенатор Обама не располагал информацией о ее статусе, но считает, что соответствующие законы должны быть соблюдены", - говорится в заявлении штаба.

Более того, в окружении Б.Обамы заявляют, что сенатор никогда не знал о деталях ее пребывания в Америке и встречался с ней всего несколько раз за два десятилетия.

Стоит отметить, что демократический кандидат с 2-летнего возраста рос без отца и впервые повстречался со своими родственниками по отцовской линии 20 лет назад во время своего путешествия в Африку.