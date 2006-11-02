В.Ющенко внес в парламент законопроект "О голоде на Украине"

Президент Украины Виктор Ющенко внес на рассмотрение парламента проект закона "О голодоморе 1932-1933гг. на Украине" для внеочередного рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ предлагает признать голод 1932-1933гг. актом геноцида украинской нации и устанавливает административную ответственность за его публичное отрицание.

Проект закона определяет обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления по увековечению памяти жертв и пострадавших от голода, гарантирует государственную поддержку в проведении исследований и осуществлении мероприятий по увековечению памяти жертв этой трагедии за счет государственного бюджета.

При принятии закона правительство и Киевская горгосадминистрация должны будут обеспечить сооружение в Киеве к 75-й годовщине голода Мемориального комплекса памяти его жертв на Украине.

"Научно подтвержденные данные говорят о том, что вследствие преступных действий со стороны официальной власти в 1932-1933гг. на Украине умерли от искусственного голода миллионы людей", - отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Всего в ХХ веке Украина пережила три голода - в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947гг. Самым массовым по количеству жертв стал голод 1932-33гг., возникший в результате административных мер советской власти, которые усугубила засуха. По разным оценкам, в этот период от голода на Украине умерли от 7 до 10 млн человек (10-25% населения).

День памяти жертв голода и политических репрессий был объявлен указом В.Ющенко от 22 ноября.