Путин фразой «как корабль назовешь» оценил переименование Пентагона

Путин считает, что в названиях есть «какой-то смысл», и назвал новое наименование Пентагона «несколько агрессивным»
Фото: Kent Nishimura / Reuters
Фото: Kent Nishimura / Reuters

Новое название Пентагона — Министерство войны — звучит «несколько агрессивно», заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.

Президенту задали вопрос, зависит ли что-нибудь от названий и имен. «Ну можно сказать, нет, а можно сказать, что как корабль назовет, так он и поплывет», — ответил Путин.

Он считает, что в названиях есть «какой-то смысл», а новое название Минобороны США звучит «несколько агрессивно». При этом, как отметил Путин, «у России нет агрессивных намерений в отношении третьих стран».

Трамп объяснил, почему переименовал Пентагон в Министерство войны
Политика

Американский президент Дональд Трамп в начале сентября подписал указ об использовании «Министерства войны» в качестве дополнительного наименования Пентагона. Глава ведомства Пит Хегсет, который стал «министром войны», заявил, что после переименования министерство будет сражаться, чтобы «побеждать, а не проигрывать».

Трамп позднее заявил, что переименование Министерства обороны США в Министерство войны — это сигнал о победе и силе.

Министерство войны существовало в США с 1789 года. После Второй мировой войны в 1947 году президент Гарри Трумэн объединил военно-морское и военное ведомства, а также военно-воздушные силы в Национальное военное ведомство, которое два года спустя стало называться Министерством обороны.

