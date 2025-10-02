Путин в ответ на действия Запада напомнил пословицу про лом
В мире нет и не будет силы, которая бы предписывала всем остальным странам, что делать, у всякой мощи есть предел, заявил президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Есть такое у нас в народе выражение: против лома нет приема, окромя другого лома. А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире. Всегда, он всегда появляется», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что институты глобального управления, созданные в прежнюю эпоху, «утратили свою эффективность». Современному миру, по словам Путина, нужны договоренности, а не навязывание чьей-то воли. «Многополярность стала прямым следствием попыток установить и сохранить глобальную гегемонию. Провал такой затеи был вопросом только времени», — добавил он.
«Принципиально новая мировая атмосфера, тон, который все больше задают страны мирового большинства, позволяют надеяться, что всем игрокам так или иначе придется учитывать интересы друг друга при выработке решений региональных и мировых проблем», — указал Путин.
В начале сентября, завершая свой визит в Китай, президент России заявил, что контуры многополярного мира уже сформировались. При этом он уточнил, что в такой системе нет места новым гегемонам. Путин подчеркивал, что многополярный мир не подразумевает появления новых доминирующих стран, все государства должны находиться в одинаковом положении.
