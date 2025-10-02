Главу Научно-технического комитета артиллерии задержали по делу о взятке

Научно-технический комитет Главного ракетно-артиллерийского управления занимается в том числе планированием исследований и анализом ракетно-артиллеристского вооружения, а также развитием высокоточного оружия

Руководители Научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны (ГРАУ МО) России стали обвиняемыми по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК два источника, знакомых с делом.

Председателю Научно-технического комитета ГРАУ МО, полковнику Андрею Жежуку и его заместителю, полковнику Сергею Захарову предъявлены обвинения по ч.6 ст.290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере), сообщили источники РБК.

Как указано на сайте Минобороны, основной задачей Главного ракетно-артиллерийского управления является планирование и организация обеспечения Вооруженных Сил вооружением, военной и специальной техникой; методическое руководство и контроль за организацией эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения; участие в проведении военно-технической политики в области развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения; участие в осуществлении функций государственного оборонного заказчика. ГРАУ, как и Научно-технический комитет, входят в систему ракетно-технического и артиллерийско-технического обеспечения.

В совместной статье, опубликованной в журнале «Материально-техническое обеспечение ВС РФ» за март 2024 года, Жежук и Захаров писали, что Научно-технический комитет включает в себя три отдела: отдел планирования научно-исследовательских работ; отдел военно-технического анализа, экспертных оценок ракетно-артиллерийского вооружения; отдел развития высокоточного оружия общевойскового назначения. По словам авторов статьи, с 2015 года проводится активная работа по разработке 89 перспективных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий с увеличенной дальностью стрельбы, противотанковых ракетных комплексов, средств артиллерийской разведки, стрелкового оружия и индивидуальной защиты военнослужащих, а также активно разрабатываются новые боеприпасы для всей номенклатуры ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе и для новых образцов.

В период проведения военной операции личный состав НТК принимает непосредственное участие в апробации разрабатываемых образцов в условиях реальной боевой обстановки, отметили авторы. Согласно представленным ими данным, под контролем НТК проводилось более 100 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

