 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

Главу Научно-технического комитета артиллерии задержали по делу о взятке

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Научно-технический комитет Главного ракетно-артиллерийского управления занимается в том числе планированием исследований и анализом ракетно-артиллеристского вооружения, а также развитием высокоточного оружия
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Руководители Научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны (ГРАУ МО) России стали обвиняемыми по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК два источника, знакомых с делом.

Председателю Научно-технического комитета ГРАУ МО, полковнику Андрею Жежуку и его заместителю, полковнику Сергею Захарову предъявлены обвинения по ч.6 ст.290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере), сообщили источники РБК.

Как указано на сайте Минобороны, основной задачей Главного ракетно-артиллерийского управления является планирование и организация обеспечения Вооруженных Сил вооружением, военной и специальной техникой; методическое руководство и контроль за организацией эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения; участие в проведении военно-технической политики в области развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения; участие в осуществлении функций государственного оборонного заказчика. ГРАУ, как и Научно-технический комитет, входят в систему ракетно-технического и артиллерийско-технического обеспечения.

В совместной статье, опубликованной в журнале «Материально-техническое обеспечение ВС РФ» за март 2024 года, Жежук и Захаров писали, что Научно-технический комитет включает в себя три отдела: отдел планирования научно-исследовательских работ; отдел военно-технического анализа, экспертных оценок ракетно-артиллерийского вооружения; отдел развития высокоточного оружия общевойскового назначения. По словам авторов статьи, с 2015 года проводится активная работа по разработке 89 перспективных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий с увеличенной дальностью стрельбы, противотанковых ракетных комплексов, средств артиллерийской разведки, стрелкового оружия и индивидуальной защиты военнослужащих, а также активно разрабатываются новые боеприпасы для всей номенклатуры ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе и для новых образцов.

В период проведения военной операции личный состав НТК принимает непосредственное участие в апробации разрабатываемых образцов в условиях реальной боевой обстановки, отметили авторы. Согласно представленным ими данным, под контролем НТК проводилось более 100 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

РБК направил запрос в Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
При участии
Анастасия Серова
Минобороны уголовное дело взяточничество коррупция
Материалы по теме
Суд не стал отменять приговор на 17 лет сменщику Васильевой в Минобороны
Общество
Минобороны сообщило об уничтожении 12 дронов над Крымом за четыре часа
Политика
«Ъ» узнал о проверке причастности Тимура Иванова к хищению 9 млрд руб.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
«Полипласт» принял участие в промышленной выставке «Иннопром. Беларусь» Пресс-релиз, 17:55
В ЕС пообещали Зеленскому «техническое преимущество» на поле боя Политика, 17:55
Автовокзалы Москвы пригласили к сотрудничеству новых перевозчиков Город, 17:47
В Липецке подросток погиб из-за стрельбы полицейских во время погони Общество, 17:46
Официальный курс доллара упал до минимума с начала сентября Инвестиции, 17:42
Цены азотных удобрений пошли вниз. Что это значит для экспорта из РоссииПодписка на РБК, 17:41
Главу Научно-технического комитета артиллерии задержали по делу о взятке Политика, 17:36
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
KGM в два раза увеличил продажи в России в сентябре Авто, 17:35
Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал Политика, 17:32
На Камчатке юная биатлонистка случайно попала другой девочке в глаз Спорт, 17:32
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Британская полиция назвала терактом нападение на синагогу в Манчестере Общество, 17:28
Хинштейн сообщил о возвращении домой при обмене пленными 10 курян Политика, 17:28
ФАС после жалоб потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения Бизнес, 17:25