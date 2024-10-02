Как выглядел удар Ирана по Израилю с борта самолета. Видео
Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. Летящие ракеты снял на видео пилот British Airways, выполнявший в момент атаки рейс в Дубай, пишет New York Post.
По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате ракетного обстрела нет, израильская ПВО перехватила множество целей. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран ответит за атаку.
Росавиация рекомендовала отменить полеты в Иран, Ирак и Израиль и воздержаться от полетов в воздушном пространстве данных стран.
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