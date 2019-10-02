Памфилова объяснила невозможность «кардинальной» избирательной реформы

Глава комиссии перечислила три инициативы:
- упрощение сбора подписей для кандидатов;
- изменение муниципального фильтра;
- расширение полномочий ЦИК в муниципальных кампаниях.
«Надо продумать, каким образом [упростить сбор подписей], чтобы для всех кандидатов, независимо от их политической ориентации, были более-менее равные условия. И для самих избирателей чтобы это было неопасно, комфортно, удобно», — заметила она.
Важную место в организации современного избирательного процесса Памфилова увидела в современных технологиях. Для этого она предложила максимально задействовать портал «Госуслуги». Вопрос необходимости корректировки муниципального фильтра Памфилова поднимала и ранее. Она считает, что конкуренция на выборах должна быть «более живой и реальной».
Необходимость расширения полномочий ЦИК в муниципальных кампаниях Памфилова объяснила намерением сделать единую избирательную систему в стране. «Мы сформировали — это не только касается Петербурга — с ЦИКа спрашивали жестко, и это правильно, мы должны быть ответственны за все. Но чтобы были реальные у нас полномочия, чтобы встроить это в систему, избирательная система в России должна быть единой, а не параллельной», — добавила глава ЦИК.
Таким образом, она подтвердила данные РБК, который на прошлой неделе, 27 сентября, раскрыл суть пакета ее предложений по изменению законодательства о выборах (подлинность этого документа подтверждали источники в ЦИК и в аппарате комиссии). По данным РБК, в пакете предложений, помимо изменения статуса избиркомов муниципальных образований и порядка избрания ее руководителей, а также изменения муниципального фильтра, — установление персональной ответственности председателей избиркомов, установление подписного фильтра, а также отмена досрочного голосования и открепительных удостоверений.