Памфилова объяснила невозможность «кардинальной» избирательной реформы

Законы нельзя поменять без необходимого для этого «политического вектора», считает Памфилова. Сама она предложила изменить муниципальный фильтр, отменить досрочное голосование и установить ответственность глав избиркомов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что проведение масштабной избирательной реформы сейчас невозможно. Об этом она заявила на заседании научно-экспертного совета при ЦИК, передает корреспондент РБК.

«Не может быть никакой реформы сейчас законодательной кардинальной», — сказала она.

По ее словам, избирательное законодательство должно проистекать от политического вектора, который существует в стране.

«Сейчас нет предложений по изменению политического вектора. ЦИК не готовит политическую повестку. Масса вопросов выходит за рамки нашей компетенции», — добавила она.

Несмотря на это, Памфилова сказала, что предлагает сразу целый пакет предложений по изменению избирательного законодательства (ранее о таких предложениях писал РБК).