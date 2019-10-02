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Памфилова объяснила невозможность «кардинальной» избирательной реформы
Законы нельзя поменять без необходимого для этого «политического вектора», считает Памфилова. Сама она предложила изменить муниципальный фильтр, отменить досрочное голосование и установить ответственность глав избиркомов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что проведение масштабной избирательной реформы сейчас невозможно. Об этом она заявила на заседании научно-экспертного совета при ЦИК, передает корреспондент РБК.

«Не может быть никакой реформы сейчас законодательной кардинальной», — сказала она.

По ее словам, избирательное законодательство должно проистекать от политического вектора, который существует в стране.

«Сейчас нет предложений по изменению политического вектора. ЦИК не готовит политическую повестку. Масса вопросов выходит за рамки нашей компетенции», — добавила она.

Несмотря на это, Памфилова сказала, что предлагает сразу целый пакет предложений по изменению избирательного законодательства (ранее о таких предложениях писал РБК).

Глава комиссии перечислила три инициативы:

  • упрощение сбора подписей для кандидатов;
  • изменение муниципального фильтра;
  • расширение полномочий ЦИК в муниципальных кампаниях.

«Надо продумать, каким образом [упростить сбор подписей], чтобы для всех кандидатов, независимо от их политической ориентации, были более-менее равные условия. И для самих избирателей чтобы это было неопасно, комфортно, удобно», — заметила она.

Важную место в организации современного избирательного процесса Памфилова увидела в современных технологиях. Для этого она предложила максимально задействовать портал «Госуслуги». Вопрос необходимости корректировки муниципального фильтра Памфилова поднимала и ранее. Она считает, что конкуренция на выборах должна быть «более живой и реальной».

Необходимость расширения полномочий ЦИК в муниципальных кампаниях Памфилова объяснила намерением сделать единую избирательную систему в стране. «Мы сформировали — это не только касается Петербурга — с ЦИКа спрашивали жестко, и это правильно, мы должны быть ответственны за все. Но чтобы были реальные у нас полномочия, чтобы встроить это в систему, избирательная система в России должна быть единой, а не параллельной», — добавила глава ЦИК.

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Таким образом, она подтвердила данные РБК, который на прошлой неделе, 27 сентября, раскрыл суть пакета ее предложений по изменению законодательства о выборах (подлинность этого документа подтверждали источники в ЦИК и в аппарате комиссии). По данным РБК, в пакете предложений, помимо изменения статуса избиркомов муниципальных образований и порядка избрания ее руководителей, а также изменения муниципального фильтра, — установление персональной ответственности председателей избиркомов, установление подписного фильтра, а также отмена досрочного голосования и открепительных удостоверений.

Авторы: Елизавета Антонова, Анна Трунина
Теги: Элла Памфилова, Центризбирком, выборы
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