Единороссы «вычистили» из базы сторонников около 15 миллионов человек

Единороссы завершили «чистку» своей мобилизационной базы. В какой-то момент число содержащихся в ней сторонников падало с 25 млн человек до порядка 10 млн. Также партия ввела KPI для депутатов всех уровней по числу сторонников

Фото: Максим Стулов / ТАСС

Результаты «чистки»

«Единая Россия» завершила «чистку» своей мобилизационной базы сторонников. О планах партии почистить и обновить ее стало известно в феврале. Как сообщал РБК, единороссы проанализировали состояние партийной базы сторонников и пришли к выводу, что в ней содержится большое количество людей, — порядка 50% — которых в партии посчитали нелояльными, либо их данные были устаревшими. Источники «Коммерсанта» говорили, что в базе было лишь порядка 40% тех, кто лоялен «Единой России».

«Чистка» базы завершилась в июне, и в какой-то момент число содержащихся в ней сторонников падало с 25 млн человек до порядка 10 млн, рассказали РБК источник в «Единой России» и один из депутатов от ЕР. То есть, список сократился в 2,5 раза.

Удаляли тех, «в чьих данных были хоть какие-то сомнения, — номер телефона, дата рождения и т.д.», уточнил один из собеседников. Не осталось в базе и тех, кого в партии посчитали нелояльными, — специальная программа анализировала соцсети, и если обнаруживалось, что кто-то из содержащихся в списке сторонников ставил лайки, к примеру, Алексею Навальному, то таких людей также вычеркивали.

В настоящее время партия приступила к наращиванию числа сторонников. К выборам президента 2024 года стоит задача нарастить их количество до 30 млн человек, сообщали источники РБК.

Тестирование технологий

Сейчас единороссы тестируют технологии мобилизации избирателей к выборам. Для этого партия выбрала четыре пилотных региона, где проходят избирательные кампании: Удмуртия, Сахалин, Краснодарский край — там в Единый день голосования 11 сентября состоятся выборы заксобраний, и Омск — здесь идет кампания по выборам горсовета. Удмуртия, Сахалин и Омск выбраны как непростые для единороссов территории, Краснодарский край — наоборот, как регион, дающий стабильно высокий результат.

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По словам главы центрального исполкома «Единой России» Александра Сидякина, который отвечает за обновление мобилизационной базы, если в целом по стране партия ежегодно производит ротацию примерно 10% секретарей первичных отделений, то в четырех указанных территориях «этот показатель превышает 50%»: «То есть, половину первичных отделений в этих регионах возглавили новые люди, с новым видением того, как должна быть выстроена работа, с новыми подходами в рамках общих задач».

Технологии привлечения сторонников используются разные: например, на Сахалине волонтеры или члены первичных отделений могут обходить граждан, опрашивая их, пользуются ли они электронными медицинскими сервисами, рассказывает региональный единоросс. Если да, то у людей интересуются, чего не хватает. Когда вопрос решается, то человеку звонят и задают вопрос, доволен ли он. То есть, происходят «касания» с избирателями. У людей обязательно спрашивают, согласны ли они на обработку персональных данных, и, в случае положительного ответа, такие люди заносятся в базу сторонников, объясняет собеседник РБК.

«Мы исходим из того, что если человек дал согласие на обработку персональных данных, то он допускает для себя возможность проголосовать за партию», — поясняет еще один источник в «Единой России».

У избирателей интересуются, готовы ли они взаимодействовать с партией активно, — к примеру, можно ли их приглашать на митинги или другие мероприятия. В зависимости от ответа их записывают в «активные» или «неактивные». Ближе к выборам всем таким гражданам предложат проголосовать за «Единую Россию».

Аналогичные подходы действуют и по другим направлениям: встречам кандидатов в депутаты с гражданами, реализации партпроектов и тд, говорят собеседники в партии.

По итогам выборов 11 сентября технологии, показавшие себя наиболее успешными, будут взяты на вооружение и в дальнейшем.

KPI для депутатов

Параллельно обновление базы сторонников идет во всех остальных регионах. Для депутатов всех уровней определен KPI по привлечению сторонников, который они должны выполнить до конца года, рассказали источник в партии и один из депутатов от ЕР. Для депутатов-одномандатников Госдумы KPI составляет 1500 человек, для списочников — 500. Для депутатов заксобраний, избранных по округам, — 500 человек, для списочников — 300. Что касается депутатов гордум, то каждый одномандатник должен привлечь 150 сторонников, списочник — 50.

Исключения составляют депутаты, которые по линии ЕР регулярно посещают ЛНР, ДНР и находящиеся под контролем России территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей — с них «строго не спрашивают», говорит один из собеседников РБК.

На вопрос РБК, каким образом партия контролирует, что люди, данные которых вносятся в мобилизационную базу, действительно существуют, и они являются лояльными сторонниками «Единой России», Сидякин заявил, что «мы постоянно поддерживаем в том или ином виде диалог с такими избирателями»: «В рамках партийных проектов, мероприятий по контролю за реализацией народной программы, встреч с «первичками», тематических опросов и т.д. То есть, мы в постоянной коммуникации с людьми, понимаем, что это реальные люди, получаем от них обратную связь».

По словам одного из единороссов, есть целый комплекс мер, с помощью которых партия проверяет реальность тех или иных сторонников. Допустим, если кто-то внес данные людей исключительно пенсионного возраста, то, весьма вероятно, была использована база Пенсионного фонда (такие случаи фиксировались во время аудита, предшествующего «чистке» базы, сообщал РБК). «Точечно проверяем профили сторонников в соцсетях на предмет существования людей, внесенных в базу; смотрим — не записаны ли подряд адреса с одной и той же улицы, что вызывает вопросы. В каждом подозрительном случае начинаем выяснять [задавать вопросы тем, кто внес эти данные в базу]», — говорит источник в партии.

Полностью методы проверки и контроля в «Единой России» не раскрывают.

В базе фиксируется, «откуда пришел» тот или иной сторонник, во время каких конкретно мероприятий был занесен в списки. «Мы видим, кто этот человек, видим его цифровой след. Технологичность в том, чтобы мы могли обращаться к людям адресно, — если перед нами человек в возрасте 60+, то к нему нужен один подход. Если сторонник попал в наши базы по линии «Молодой гвардии», — другой», — поясняет собеседник РБК.

«Базы работают постольку-поскольку»

В межвыборный период базу сторонников можно использовать для, например, рассылки поздравлений — человеку приятно, говорит политолог Алексей Макаркин. Правда, в этом случае важно понимать, «что люди не вечны, и если человека уже три года нет в живых, а открытки идут, то родственники могут обидеться». Есть также люди, в основном пожилые, которые хотят защиты своих интересов с помощью партии — в советское время такие люди писали в газеты, продолжает эксперт.

«В период же избирательных кампаний эти базы работают постольку-поскольку, потому что никаких обязательств человек [который согласился на обработку персональных данных и был внесен в базу сторонников] на себя не берет», — считает Макаркин. База, конечно, может использоваться для веерной рассылки приглашений на выборы, но в основном во время мобилизации ставка делается на работу с людьми по месту жительства, работы, «когда принять участие в выборах призывает не абстрактное лицо из партии, а, допустим, председатель местного совета ветеранов, твой начальник — то есть, какие-то люди, которые могут оказать влияние на решение человека», продолжает эксперт.

Поэтому в целом база нужна для того, чтобы показать, сколько сторонников у «Единой России», что это, дескать, не партия чиновников, а за ней стоят миллионы людей, с которыми единороссы поддерживают обратную связь, констатирует Макаркин. Он проводит аналогию с КПСС, у которой в свое время количество членов партии достигало почти 20 млн человек: «Это было призвано продемонстрировать внутри страны и на Западе, что КПСС — народная партия. Специально подчеркивалось, какой в ней процент рабочих, женщин и так далее», — говорит эксперт.