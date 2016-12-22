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СМИ опубликовали секретную директиву ООН по работе в Сирии
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СМИ опубликовали секретную директиву ООН по работе в Сирии
Политика, 13:08
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СМИ опубликовали секретную директиву ООН по работе в Сирии
ООН разрешает содействовать реконструкции сирийской экономики только после политического перехода власти в стране. Этот момент регулирует секретная директива, о существовании которой в России узнали только летом

Газета «Коммерсантъ» опубликовала текст секретной директивы ООН по работе в Сирии. В документе говорится, что организация будет готова содействовать реконструкции Сирии только после политического перехода власти. Опубликованный газетой документ датируется 17 октября.

В документе прописано, что для страны по-прежнему критично оказание гуманитарной помощи. ООН и Генеральный секретарь организации будут всячески содействовать отправке гуманитарной помощи в страну и реализации Плана гуманитарного реагирования (HRP). План подразумевает создание в Сирии «минимальных условий для жизни для пострадавших [от войны] сообществ». «Мероприятия по развитию или восстановлению, которые выходят за эти пределы, должны быть отражены в других механизмах, требующих более длительных переговоров с правительствами», — говорится в документе.

«ООН будет готова содействовать реконструкции Сирии только после того, как сторонами конфликта будет достигнуто подлинное соглашение о политическом переходе [власти]», — подчеркивается в директиве.

20 августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что секретариат ООН выпустил секретную директиву, которая запрещает странам, входящим в организацию, участвовать в проектах по восстановлению Сирии. «Только гуманитарная помощь, и больше ничего. Было выдвинуто условие, что только после достижения прогресса в так называемом политическом переходе можно будет заниматься восстановлением Сирии», — говорил министр.

По словам Лаврова, о директиве в России узнали после того, как поинтересовались в штаб-квартире ЮНЕСКО, как они планируют подключить потенциал этой организации к восстановлению Пальмиры. «Из объяснений, почему пока еще ЮНЕСКО не может активно этим заниматься, мы поняли, что существует некое указание из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке», — сказал глава МИД России.

«Коммерсантъ» называет автором документа американского дипломата, бывшего замгенсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтмана, который покинул свой пост этой весной.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Сирия , ООН
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