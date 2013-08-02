Против фонда Евгения Ройзмана возбудили еще одно уголовное дело

Против фонда кандидата в мэры Екатеринбурга Евгения Ройзмана "Город без наркотиков" возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщила глава предвыборного штаба Е.Ройзмана Аксана Панова на своей странице в Facebook.

Фото: ИТАР-ТАСС

По словам А.Пановой, вечером 2 августа в реставрационной мастерской Е.Ройзмана прошли обыски. Она отметила, что мастерскую "просто разгромили, часть икон вывезли". Также глава предвыборного штаба добавила, что в понедельник, 5 августа кандидата в мэры вызвали на допрос.

Е.Ройзман 28 июля был официально зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы Екатеринбурга. Он баллотируется от партии Михаила Прохорова "Гражданская платформа". Выборы мэра пройдут в городе 8 сентября, в единый день голосования.

Напомним, что в 2012 году уголовное дело было возбуждено против "Города без наркотиков" после смерти одной из пациенток.