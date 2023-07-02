Умер экс-президент Сербии Милан Милутинович

Бывший президент и глава сербского МИДа Милутинович, который провел пять лет в тюрьме по обвинению международного трибунала в военных преступлениях в Югославии, скончался на 80-м году жизни

Милан Милутинович (Фото: Reuters)

Бывший президент Сербии (1997–2002) Милан Милутинович умер на 81-м году жизни, сообщил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

«Последнее приветствие Милану Милутиновичу, бывшему президенту Республики Сербия <...>», — написал он у себя в Instagram (принадлежит Meta — признана в России экстремистской и запрещена).

Позднее свои соболезнования семье Дачича выразил и нынешний президент Сербии Александр Вучич. «С грустью я получил известие о смерти Милана Милутиновича, человека, который преданно, серьезно и с большой отдачей выполнял одни из самых ответственных обязанностей в трудные исторические времена и испытания для нашей страны и народа», — сказал Вучич.

Милан Милутинович родился в Белграде, окончил там школу и юридический факультет университета, получив степень магистра права. С 1969 по 1971 год он был членом президиума Югославского социалистического союза молодежи, а с 1974 по 1977 год — секретарем по идеологии городского комитета Союза коммунистов Белграда. Кроме того, в 1969–1974 годах Милутинович был депутатом Федерального парламента Социалистической Федеративной Республики Югославия и работал, в частности, в Комитете по иностранным делам.

В 1977–1982 годах его поставили во главе Министерства образования, науки и спорта Сербии, где он работал над комплексной реформой системы образования. После ухода с министерского поста Милутинович занял должность директора Национальной библиотеки Сербии и оставался на ней до 1987 года.

Затем Милутинович вошел в состав Федерального секретариата иностранных дел в качестве руководителя сектора прессы, информации и культуры, а в сентябре 1989 года был отправлен послом в Грецию и на протяжении большей части своего пребывания там оставался единственным дипломатическим представителем своей страны в Европе (из-за введенного в 1992 году эмбарго ООН назначить новых послов было невозможно).

В августе 1995 года Милутинович встал во главе МИД Сербии, а уже в ноябре стал одним из ведущих переговорщиков на мирных переговорах по Боснии в Дейтоне (США) и одним из составителей документа, который впоследствии получил название Дейтонского мирного соглашения и положил конец боевым действиям в Боснии и Герцеговине.

В 1997 году Социалистическая партия выдвинула в президенты Зорана Лилича, но первые два тура выборов провалились из-за низкой явки. Во втором туре Лилич проиграл лидеру националистической Сербской радикальной партии Воиславу Шешелю, после чего социалисты и их партнеры по коалиции решили сменить своего кандидата на перевыборах. Им стал Милутинович, который в декабре 1997 года во втором туре набрал 59,18% голосов при явке 50,96% избирателей. Шешель получил 37,61% и бойкотировал церемонию инаугурации своего конкурента.

Когда в 2000 году в результате «бульдозерной революции» Милошевич был свергнут, Милутинович сохранил за собой президентство, срок которого официально истекал через два года, однако утратил часть полномочий. В выборах, состоявшихся в 2002 году, он не участвовал и в 2003 году добровольно сдался Международному уголовному трибуналу по бывшей Югославии (МТБЮ).

В обвинительном заключении МТБЮ говорилось, что Милутинович несет ответственность за массовые убийства, поскольку, будучи президентом Сербии, имел власть над силовыми ведомствами, входил в состав Высшего совета обороны Югославии и мог влиять на действия югославской армии, а также обладал полномочиями, позволявшими распустить сербский парламент. Тем не менее уже в 2009 году трибунал оправдал Милутиновича по всем пунктам, постановив, что он не имел прямого контроля над югославской армией и не являлся «ключевым игроком в правящей политической партии». Он стал вторым сербом в истории, с которого были сняты все обвинения в преступлениях во время югославской войны.