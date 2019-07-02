Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир

Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-секретарь Пенса Алиша Фарах на своей странице в Twitter.

По ее словам, «кое-что случилось», что потребовало того, чтобы вице-президент остался в Вашингтоне. «Нет причин для тревоги. Он с нетерпением ждет возможности в скором времени совершить поездку в Нью-Гэмпшир», — написала она.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам, что ситуация не связана ни со здоровьем Пенса или президента Дональда Трампа, ни с национальной безопасностью.

Ранее FoxNews сообщил, что самолет с Пенсом развернули прямо в воздухе. Однако Фарах эту информацию опровергает. По ее словам, Пенс не успел покинуть Вашингтон.