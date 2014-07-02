Депутата Думы подозревают в продаже школы по завышенной в 100 раз цене

Комитет Госдумы по регламенту в среду рекомендовал нижней палате дать согласие на лишение неприкосновенности депутата от КПРФ Николая Паршина. Днем ранее к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину с соответствующей просьбой обратился генпрокурор Юрий Чайка. Как следует из письма прокурора, оказавшегося в распоряжении РБК, Паршин вынудил местные власти приобрести за 25 млн руб. ненужное им здание сельской школы, купленное бизнесменом за 250 тыс. руб.

Депутат от КПРФ Николай Паршин (Фото: kprf.ru)

В представлении о даче согласия на лишение депутата неприкосновенности и привлечении его в качестве обвиняемого (копия есть у РБК) говорится, что коммунист Николай Паршин фигурирует в уголовном деле, расследуемом СУ СКР по Волгоградской области. Дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере" против главы Среднеахтубинского района Сергея Тихонова и депутата Волжской гордумы Сергея Чекункова.

По версии следствия, Чекунков в 2010г. решил помочь своему дяде продать ранее приобретенное им здание бывшей школы в селе Рахинка Среднеахтубинского района области: бизнес не заладился, а здание простаивало. Сперва желающих он не нашел. Но на помощь ему пришел Тихонов, у которого оказались влиятельные знакомые в области. "Глава района Тихонов готов [был] решить вопрос о приобретении здания школы за 25 млн руб. только в том случае, если после перечисления денег ему вернут 18 млн руб.", - сообщил Чекунков, как следует из представления прокурора.

По данным следствия, заброшенное здание бывшей школы было продано осенью 2008г. администрацией Среднеахтубинского района коммерческой организации за 250 тыс. руб. вместе с земельным участком. Через два года Тихонов подготовил письмо в администрацию области о том, что Среднеахтубинский район нуждается в здании бывшей школы и земельном участке под ней, а фирма-владелец готова их продать. Правда, за сумму в 100 раз большую, чем они когда-то были проданы.

Согласно заключению строительно-технической экспертизы (имеется в материалах уголовного дела), проданное здание является аварийным - износ 64%, использование объекта невозможно, рыночная стоимость - 11 159 руб.

Несмотря на это из области для финансирования сделки было выдвинуто единственное условие - реконструировать здание для размещения там детских дошкольных групп. В рамках долгосрочной областной целевой программы развития дошкольного образования в октябре 2012г. из регионального бюджета на покупку указанной недвижимости было выделено 22,5 млн руб., еще 2,5 млн - из средств муниципального бюджета.

Деньги перечислили на счет ООО "Фрегат". После они были обналичены и распределены между подозреваемыми.

Впоследствии следствие получило информацию, что к мошенничеству причастны депутат Госдумы Николай Паршин и начальник управления финансов горадминистрации Волжского Андрей Уваров.

Все фигуранты дела - Тихонов, Чекунков и Уваров - стали активно сотрудничать со следствием и заключили с прокурором досудебное соглашение. Материалы в отношении них выделены сейчас в отдельные производства. "В ходе предварительно расследования установлено, что данное преступление Тихонов, Уваров и Чекунков совершили в соучастии с Паршиным", - говорится в представлении генпрокурора.

На момент незаконной сделки Паршин был депутатом Волгоградской областной думы. По версии следствия, именно он придумал способ выкупа здания за счет казны, а впоследствии лоббировал интересы своих сообщников в администрации области. По данным СКР, он как руководитель фракции КПРФ Волгоградской области направил на имя губернатора ходатайство, в котором настоятельно просил в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о выделении бюджетных средств на приобретение здания заброшенной школы. "В дальнейшем, используя свой авторитет и знакомства в правительстве региона, Паршин вместе с Тихоновым путем устных переговоров вводили в заблуждение должностных лиц о необходимости и высокой значимости заключения этой сделки", - говорится в материалах СКР.

Согласно представлению о лишении депутатской неприкосновенности, 11 млн руб. из полученных 25 млн Паршин планировал оставить себе, 4 млн руб. достались Тихонову, а 3 млн - Уварову.

Согласно показаниям Тихонова, к нему обратились Уваров и Паршин, которые в случае его несогласия на сделку пригрозили "возникновением проблем с губернатором".

Когда же против Тихонова было возбуждено уголовное дело, он встретился с Паршиным, говорится в материалах Генпрокуратуры, депутат пообещал вернуть ему 11 млн руб. для возмещения ущерба. Но позднее через своего водителя передал лишь 2 млн руб.

Госдума, согласно рекомендации комитета по регламенту, вынесет свой вердикт об иммунитете Паршина на заседании в пятницу, 4 июля.

Сам депутат не признает своей вины и готовится отстаивать невиновность в судах. "В субботу выдвинули мою кандидатуру на должность губернатора Волгоградской области, а уже через два дня предлагают лишить меня неприкосновенности, - заявил Паршин волгоградскому порталу V1.ru. - А ведь многие мне говорили, что не стоит участвовать в этой выборной гонке. Некоторые личности даже настойчиво намекали мне, что, откажись я от выдвижения кандидатуры, "школьное дело" сойдет на тормозах".

"В любом случае преступление, которое мне инкриминируют, не имеет никакой юридической составляющей. Свою кандидатуру с выборов я снимать не буду, никаких схем преступных я не организовывал. Более того, я намерен отстаивать свои права и защищаться", - добавил Паршин.

Иван Петров, Светлана Бочарова