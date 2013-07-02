Э.Сноуден отказался от идеи укрыться в России из-за В.Путина

Кремль сегодня выступил с новыми заявлениями по поводу "шереметьевского узника" Эдварда Сноудена. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности до сих пор находится в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Фото: ИТАР-ТАСС

При этом Э.Сноуден, накануне попросивший политического убежища в России, уже передумал оставаться в нашей стране после вчерашних высказываний Владимира Путина об условиях, на которых разоблачитель может получить убежище в Москве.

Напомним, российский президент заявил, что Э.Сноуден сможет остаться в Москве, только если прекратит "подрывную работу" в отношении американских спецслужб. Также В.Путин подчеркнул, что Э.Сноуден не был агентом российских спецслужб и не передавал РФ секретные сведения.

Сегодня Д.Песков заявил, что выдавать Э.Сноудена в США власти России не намерены. "Сам Сноуден по искреннему убеждению или по иным причинам считает себя правозащитником, борцом за идеалы демократии и свободы. Это признают и российские правозащитники, и их коллеги за рубежом. В этой связи выдача Сноудена в такую страну, как США, где применяется смертная казнь, представляется невозможной", - заявил пресс-секретарь главы государства.

Накануне Э.Сноуден попросил политического убежища в 21 стране мира. Первой из них ответила Польша, которая отказалась укрывать беглого сотрудника американских спецслужб.

Напомним, экс-сотрудник Агентства национальной безопасности Э.Сноуден отправил в СМИ секретные документы - они свидетельствовали о незаконной работе спецслужб, которые без всякой санкции вели слежку за гражданами США и других стран.

Документы публиковались по мере их важности каждые несколько дней. Последний "вброс" обвинял американскую разведку в слежке за представительствами стран ЕС в Соединенных Штатах. Это вызвало дипломатический скандал и обвинения в адрес Вашингтона со стороны руководства европейских стран.