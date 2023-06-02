Последствия после сбитого беспилотника в Курске. Фотогалерея

Во время атаки украинскими беспилотниками в Курске были повреждены подъезд многоэтажного дома и несколько частных домов. На фотографиях, которые опубликовал курский губернатор Роман Старовойт, видно, что стена подъезда многоэтажки повреждена осколками. Крыша частного дома — пробита.

В ночь на 2 июня силы ПВО сбили над Курском несколько украинскими беспилотников. Пострадавших во время атаки не было.