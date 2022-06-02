Бывший губернатор и выходец из ФСО возглавил комиссию Кремля по кадрам

Председателем комиссии Кремля по вопросам госслужбы назначен выходец из ФСО, помощник президента Дмитрий Миронов. На прошлом посту он курировал кадровые вопросы силового блока, а до этого возглавлял Ярославскую область

Владимир Путин и Дмитрий Миронов (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назначил своего помощника и бывшего губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова главой комиссии Кремля по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров. Указ опубликован на портале правовой информации.

Этим же документом утверждено новое положение о комиссии. Миронову поручено в 30-дневный срок представить на утверждение президента предложения по кандидатурам для включения в состав этого совещательного органа.

Миронову 53 года. С 1990 года он служил в КГБ, затем в ФСО. Он был личным адъютантом Владимира Путина, работая в Службе безопасности президента, ранее рассказывал РБК собеседник, близкий к Кремлю.

В 2013 году был назначен помощником министра внутренних дел, в 2014-м — первым замначальника Главного управления уголовного розыска МВД. Затем по декабрь 2015 года Миронов возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК), а после стал замглавы МВД.

В июле 2016 года Миронов стал губернатором Ярославской области. Через пять лет был назначен помощником президента. На этом посту Миронов курировал кадровые вопросы силового блока. Он отвечал за согласование кадровых назначений на руководящие должности всех силовых структур, кроме Минобороны, а также за награждения и присвоение званий.

Комиссия по вопросам госслужбы, которую теперь возглавит Миронов, была создана в 2013 году. Согласно обновленному положению, эта комиссия должна готовить предложения президенту «по совершенствованию правового и организационного обеспечения госслужбы, по выработке государственной политики в области формирования и эффективного использования резерва управленческих кадров и по вопросам стратегии развития кадрового потенциала России». Состав комиссии утверждает президент.

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Последнее заседание комиссии, о котором сообщалось на сайте Кремля, состоялось в декабре 2019 года под председательством занимавшего тогда пост помощника президента Анатолия Серышева (ныне — полпред президента в Сибирском федеральном округе). В 2018, 2017 и 2016 годах заседания проводил руководитель администрации президента Антон Вайно. А в предыдущие три года — тогдашний руководитель администрации президента Сергей Иванов (сейчас занимает пост спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта).