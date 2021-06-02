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Трутнев обвинил «Росгеологию» в давлении на рынок

По мнению Трутнева, в геологоразведке необходимо создать условия для частных инвестиций, а сейчас «есть такая компания, которая получает значительное государственное финансирование, но, по сути дела, давит рынок»
Юрий Трутнев
Юрий Трутнев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратился к главе Минприроды Александру Козлову с просьбой проанализировать работу «Росгеологии». С таким предложением Трутнев выступил на совещании по вопросам эффективности использования полезных ископаемых и проведения геологоразведочных работ на территории Якутии, передает корреспондент РБК.

«Александр Александрович, у меня просьба, закрепим в протоколе. Надо как-то повнимательней проанализировать работу компании «Росгеология». У меня такое ощущение, что она стала таким отдельным субъектом права, который не то чтобы выполняет стоящие перед государством задачи, а в общем начинает работать как акционерное общество. Мы же ее не для этого создавали», — сказал Трутнев.

Трутнев отметил, что считает, что это плохо, поскольку в республике есть возможности частных инвестиций в геологоразведку и чем больше инвестиций получит эта область, тем выше будет стоимость недр России. «Когда есть такая компания, которая получает значительное государственное финансирование, но, по сути дела, давит рынок, это не есть очень хорошо», — указал Трутнев.

По его словам, для частных компаний необходимо создать условия для развития, чтобы они вложениями в геологоразведку повышали стоимость недр и тем самым улучшали экономику страны. «Для этого нужны некоторые изменения в законодательстве, чтобы это работало. Я прошу вас все эти вопросы посмотреть, отрегулировать для того, чтобы максимальное количество инвестиций приходило на рынок геологического изучения», — сообщил Трутнев.

Трутнев поручил разобраться с «Росгеологией» за срыв работ на Камчатке
Общество
Юрий Трутнев

Он отметил, что развитие только добычного сектора не является магистральным путем развития страны, но деньги, заработанные в этой отрасли, создают возможности и для других аспектов развития. «Республика Саха (Якутия) в этом отношении очень показательный пример, потому что, будучи лидером по добычи целого ряда полезных ископаемых, она является и лидером по высоким технологиям на Дальнем Востоке. Это совершенно правильный путь: добывать деньги в высокомаржинальных секторах экономики и вкладывать их в образование и науку», — заключил Трутнев.

В «Росгеологии», комментируя слова Трутнева, сообщили РБК, что компания создана на основании президентского указа, является акционерным обществом, которое на 100% принадлежит государству, и работает в соответствии с уставом компании. «Росгеология» последовательно поддерживает развитие юниорного бизнеса в геологоразведке и является одним из активных участников этого процесса», — отметили в компании.

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В апреле Трутнев раскритиковал «Росгеологию» из-за срыва сроков разведки месторождений газа в Камчатском крае. «Есть целый ряд возможностей, которые сегодня используются плохо. Первое — плохо ведутся геологические поиски дополнительных запасов газа. Компания «Росгеология» ежегодно уже в течение трех лет срывает сроки выполнения работ», — указывал Трутнев. Тогда он сообщил, что попросил провести анализ деятельности «Росгеологии» и принять соответствующие меры по отношению к ее руководству министру природных ресурсов».

Авторы
Анастасия Батманова Анастасия Батманова, Людмила Подобедова Людмила Подобедова
Юрий Трутнев «Росгеология»
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