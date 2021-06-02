Трутнев обвинил «Росгеологию» в давлении на рынок

По мнению Трутнева, в геологоразведке необходимо создать условия для частных инвестиций, а сейчас «есть такая компания, которая получает значительное государственное финансирование, но, по сути дела, давит рынок»

Юрий Трутнев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратился к главе Минприроды Александру Козлову с просьбой проанализировать работу «Росгеологии». С таким предложением Трутнев выступил на совещании по вопросам эффективности использования полезных ископаемых и проведения геологоразведочных работ на территории Якутии, передает корреспондент РБК.

«Александр Александрович, у меня просьба, закрепим в протоколе. Надо как-то повнимательней проанализировать работу компании «Росгеология». У меня такое ощущение, что она стала таким отдельным субъектом права, который не то чтобы выполняет стоящие перед государством задачи, а в общем начинает работать как акционерное общество. Мы же ее не для этого создавали», — сказал Трутнев.

Трутнев отметил, что считает, что это плохо, поскольку в республике есть возможности частных инвестиций в геологоразведку и чем больше инвестиций получит эта область, тем выше будет стоимость недр России. «Когда есть такая компания, которая получает значительное государственное финансирование, но, по сути дела, давит рынок, это не есть очень хорошо», — указал Трутнев.

По его словам, для частных компаний необходимо создать условия для развития, чтобы они вложениями в геологоразведку повышали стоимость недр и тем самым улучшали экономику страны. «Для этого нужны некоторые изменения в законодательстве, чтобы это работало. Я прошу вас все эти вопросы посмотреть, отрегулировать для того, чтобы максимальное количество инвестиций приходило на рынок геологического изучения», — сообщил Трутнев.