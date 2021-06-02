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Политика ,  
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Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму

Верхняя палата одобрила закон об ограничении избирательных прав лиц, причастных к экстремистским и террористическим организациям. Комиссия Совфеда по госсуверенитету ранее заявила, что он поможет «отсечь от выборов врагов России»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Совет Федерации одобрил закон, который вводит временный запрет избираться лицам, связанным с экстремистскими или террористическими организациями.

На заседании верхней палаты 146 сенаторов поддержали закон, один проголосовал против документа, один воздержался, уточняет ТАСС.

Документ был внесен в Госдуму 4 мая. Авторы инициативы — члены комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с ее председателем Василием Пискаревым и другими членами партии «Единая Россия».

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Согласно документу для руководства организаций, признанных экстремистскими, срок такого запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете их деятельности, а для участников и работников — три года.

Причастность лиц к работе экстремистской или террористической организации должен установить суд. Она может выражаться в участии в мероприятиях этих организаций, перечислении им пожертвований, оказании имущественной, консультативной и иной помощи. Поддержкой также будет считаться публичное высказывание с одобрением деятельности или мероприятий этих организаций, в том числе в интернете, поясняли ранее в Госдуме. При этом в отношении руководства судебное решение не требуется.

В первоначальном тексте законопроекта запрет на избрание для тех, кто судом признан причастным к экстремистской или террористической деятельности, распространялся только на выборы в Государственную думу. Ко второму чтению авторы поправок расширили его на все выборные должности.

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Новые нормы не будут распространяться на уже прошедшие выборы. Один из авторов поправок сенатор Андрей Клишас также заверял, что закон не коснется тех, кто помогал организациям до признания их экстремистскими или не мог знать об осуществлении ими такой деятельности, либо тех, чья помощь не была связана с экстремизмом.

26 мая Госдума приняла документ в третьем чтении, а 31 мая его одобрила комиссия Совфеда по защите госсуверенитета. На заседании рабочей группы сенаторы заявили, что закон поможет «отсечь от выборов «врагов России, действующих по указке из-за рубежа».

В середине апреля московская прокуратура потребовала признать штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. Как утверждает ведомство, их целями является «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». Деятельность штабов Навального приостановили до решения суда. После этого соратник оппозиционера Леонид Волков объявил о роспуске штабов.

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