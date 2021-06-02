Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму

Верхняя палата одобрила закон об ограничении избирательных прав лиц, причастных к экстремистским и террористическим организациям. Комиссия Совфеда по госсуверенитету ранее заявила, что он поможет «отсечь от выборов врагов России»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Совет Федерации одобрил закон, который вводит временный запрет избираться лицам, связанным с экстремистскими или террористическими организациями.

На заседании верхней палаты 146 сенаторов поддержали закон, один проголосовал против документа, один воздержался, уточняет ТАСС.

Документ был внесен в Госдуму 4 мая. Авторы инициативы — члены комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с ее председателем Василием Пискаревым и другими членами партии «Единая Россия».

Согласно документу для руководства организаций, признанных экстремистскими, срок такого запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете их деятельности, а для участников и работников — три года.