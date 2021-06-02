Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму

Причастность лиц к работе экстремистской или террористической организации должен установить суд. Она может выражаться в участии в мероприятиях этих организаций, перечислении им пожертвований, оказании имущественной, консультативной и иной помощи. Поддержкой также будет считаться публичное высказывание с одобрением деятельности или мероприятий этих организаций, в том числе в интернете, поясняли ранее в Госдуме. При этом в отношении руководства судебное решение не требуется.
В первоначальном тексте законопроекта запрет на избрание для тех, кто судом признан причастным к экстремистской или террористической деятельности, распространялся только на выборы в Государственную думу. Ко второму чтению авторы поправок расширили его на все выборные должности.
Новые нормы не будут распространяться на уже прошедшие выборы. Один из авторов поправок сенатор Андрей Клишас также заверял, что закон не коснется тех, кто помогал организациям до признания их экстремистскими или не мог знать об осуществлении ими такой деятельности, либо тех, чья помощь не была связана с экстремизмом.
26 мая Госдума приняла документ в третьем чтении, а 31 мая его одобрила комиссия Совфеда по защите госсуверенитета. На заседании рабочей группы сенаторы заявили, что закон поможет «отсечь от выборов «врагов России, действующих по указке из-за рубежа».
В середине апреля московская прокуратура потребовала признать штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. Как утверждает ведомство, их целями является «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». Деятельность штабов Навального приостановили до решения суда. После этого соратник оппозиционера Леонид Волков объявил о роспуске штабов.