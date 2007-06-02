М.Касьянов выдвинут кандидатом в президенты РФ

Бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов выдвинут кандидатом в президенты России от Народно-демократического союза (НДС). Такое решение было принято на съезде НДС, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

М.Касьянов заявил, что представит стодневную программу своих действий на каждый день, в случае если его изберут президентом страны.

Кроме того, М.Касьянов представил свою предвыборную программу. Приоритетом он назвал социальную сферу. Программа предусматривает бесплатное образование и здравоохранение, переселение четверти россиян в новое жилье.

Также глава НДС считает необходимым отменить призыв на срочную службу и реформировать милицию. Что касается внешней политики страны, то М.Касьянов считает, что у России нет альтернативы развитию нормальных отношений с США.

Напомним, официальное выдвижение кандидатов в президенты РФ состоится не ранее декабря 2007г. после старта избирательной кампании. О своем намерении баллотироваться в президенты уже заявляли Владимир Буковский и бывший глава Центрального банка РФ Виктор Геращенко, а также вице-спикер Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Кандидатуру известного советского диссидента и бывшего политзаключенного В.Буковского предлагает инициативная группа, состоящая из девяти человек. Среди них: академик Юрий Рыжов, политолог Андрей Пионтковский, журналист Владимир Кара-Мурза - младший и другие. 64-летний В.Буковский уже дал согласие баллотироваться. Сейчас он живет в Великобритании, но у него российское гражданство.

Экс-глава Центробанка В.Геращенко сообщил о своем намерении 15 мая с.г. "Несмотря на протесты домашних, я принял решение участвовать в президентских выборах", - сказал он. При этом он напомнил, что уже баллотировался в президенты в 2004 году от фракции "Родина", но был отстранен от участия по решению Верховного суда. Как подчеркнул В.Геращенко, он рассчитывает на то, что станет единым кандидатом от всех оппозиционных сил страны, и готов работать в этом направлении.

В.Жириновский заявил о том, что намерен в четвертый раз побороться за президентский пост, в минувший вторник. По мнению руководителя ЛДПР, его соперниками на выборах 2008 года будут представители КПРФ, демократов и "кремлевских структур". В.Жириновский полагает, что к последним с наибольшей степенью вероятности можно отнести первого вице-премьера правительства Сергея Иванова и министра обороны России Валерия Сердюкова.