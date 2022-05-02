Минобороны заявило, что военные сбили украинский МиГ-29 около Славянска

Российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29 в ходе воздушного боя в районе Славянска. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Игорь Конашенков на брифинге.

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Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили десять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Веселое, Борщево и Балаклея Харьковской области, Киселевка Херсонской области, Маяк Запорожской области, Докучаев, Корсунь и Ханжинково Донецкой народной республики, а также в районе Луганска.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

По заявлению Минобороны, российские силы за сутки поразили 38 военных объектов Украины, в том числе четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, три склада ракетно-артиллерийского вооружения вблизи населенных пунктов Первомайское и Ильичевка Донецкой области. Военные использовали высокоточные ракеты воздушного базирования. С помощью них они также уничтожили зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» и батарею реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки Харьковской области.

Оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил поразила 27 опорных пунктов. Под удар попал склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе села Червоное Запорожской области. Погибли 160 украинских военных, уничтожено 26 единиц украинской бронетехники, заявили в ведомстве.

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Ракетные войска уничтожили девять опорных пунктов, а также разбили батарею реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и артиллерийскую батарею на огневых позициях. Артиллерия ударила по 26 пунктам управления, 78 опорным пунктам, 359 районам сосредоточения живой силы и техники и 67 огневым позициям украинской артиллерии. По данным Минобороны, уничтожено шесть складов боеприпасов, 43 единицы вооружения и военной техники. Погибли до 280 военных ВСУ.

С начала военных действий, по заявлению Минобороны, Украина потеряла 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотника, 281 зенитный ракетный комплекс, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2563 единицы специальной военной автомобильной техники.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля с целью «демилитаризации и денацификации». Президент Украины Владимир Зеленский отрицал поддержку нацистов и националистов, а также отвергал планы по наступлению на Донбасс и Крым. Генассамблея ООН потребовала от России прекратить огонь и вывести войска.