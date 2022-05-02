Первая леди США посетит Румынию и Словакию
Первая леди США Джилл Байден посетит Румынию и Словакию 5-9 мая, чтобы встретиться с американскими военными и дипломатами, а также украинскими беженцами, сообщает Reuters со ссылкой на ее офис.
Так, 6 мая жена президента США Джо Байдена посетит авиабазу «Михаил Когэлничану» на востоке Румынии близ Черного моря для встречи с военными, затем она направится в Бухарест для встречи с официальными лицами румынского правительства, американскими дипломатами и сотрудниками гуманитарных организаций.
В Словакии она посетит города Братислава, Кошице и Вышне-Немец — там она также встретится с местными чиновниками, украинскими беженцами и сотрудниками гуманитарных организаций.
В воскресенье, 8 мая — День матери в США — Джилл Байден встретится с украинскими женщинами и детьми, которые были вынуждены уехать из Украины на фоне военных действий.
В середине февраля НАТО приняла решение расширить число многонациональных воинских контингентов в 30 странах Европы, прежде всего в Болгарии, Словакии и Румынии, передавал DPA. До этого боевые группы альянса базировались только в Польше, Эстонии, Латвии и Литве.
The Wall Street Journal 2 апреля сообщила, что число солдат стран-участниц НАТО на военной базе «Михайл Когэлничану» в Румынии за несколько недель выросло до 3 тыс. При этом 1,9 тыс. человек — солдаты США, часть из них перебросили из Германии.
Кроме того на базе размещены около 500 военных Франции и около 300 военнослужащих Бельгии.
США и Словакия 4 февраля также подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое дает Вашингтону право использовать авиабазы и другие военные объекты в стране.