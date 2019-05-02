Пентагон сообщил о рекордном числе сексуальных преступлений в армии США

Число сексуальных преступлений в армии США в 2018 году выросло на 38% по сравнению с результатом двухлетней давности. Такие данные опубликовало Министерство обороны Соединенных Штатов

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По информации Пентагона, в 2018 году в американской армии было зафиксировано 6053 сексуальных преступления. Это на 38% больше, чем двумя годами ранее (соответствующее исследование проводится раз в два года), сообщает агентство Reuters.

В Министерстве обороны признают, что это самое большое число зафиксированных сексуальных преступлений с 2004 года, когда военные стали фиксировать такую информацию. В основном речь идет о нападениях на молодых девушек в возрасте от 17 до 20 лет. Из данных Пентагона следует, что сексуальному насилию подвергается каждая восьмая из них, учитывая в том числе и неофициальные данные.

Сенатор от Демократической партии Кирстен Джиллибрэнд отметила, что данные Минобороны США ясно показывают, что необходимы какие-то изменения. «Нынешнее положение вещей никуда не годится», — подчеркнула она.

«По правде говоря, мы действительно не соответствуем тем стандартам, которые сами себе задали. Это неприемлемо», — признал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.