Депутаты предложили запретить работу учителей с дипломами от частников

Профильный комитет Думы предложил разрешить учителям работать в школах только при наличии госдиплома о переподготовке. Часть депутатов опасается, что это исключит из системы высококачественные центры подготовки

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Комитет Госдумы по науке и высшему образованию рекомендовал к принятию поправку, согласно которой с 1 сентября 2026 года учителя не смогут преподавать, имея диплом о профессиональной переподготовке в частных образовательных организациях. Об этом РБК сообщила первый заместитель председателя комитета Ксения Горячева.

Поправка подана ко второму чтению законопроекта, касающегося дополнительного профессионального образования педагогов, который рассмотрели в первом чтении в середине марта. Согласно проекту, учителя могут получить дополнительное профессиональное образование, необходимое для допуска к педагогической деятельности или для подтверждения соответствия занимаемой должности, только в государственных и муниципальных образовательных организациях, а также расположенных в центре «Сириус» или в инновационном центре «Сколково», а также на территориях инновационных научно-технологических центров.

Горячева пояснила, что новая поправка о запрете работать с дипломом от частной организации касается не всех педагогов, а только тех, кто проходит переподготовку для работы в школах по основным общеобразовательным программам. Если работодатель направляет педагога на повышение квалификации или заказывает ДПО для других целей — эти ограничения не будут применяться. К тому же те, кто начал обучение до вступления закона в силу, сохранят право на работу — их дипломы будут действовать.

Горячева также сообщила РБК, что фракция «Новые люди» голосовала против законопроекта в первом чтении из-за риска исключения частных образовательных организаций, которые качественно готовят педагогов. «Мы предлагали внести поправки, расширяющие перечень организаций, допущенных к переподготовке, — в том числе за счет частных центров с хорошей репутацией. Но эти предложения сегодня были отклонены комитетом», — пояснила она.

В то же время, по словам Горячевой, депутаты планируют проработать вопросы, которые вызывает проект, с правительством. Также планируется изучить конкретные случаи, когда частные организации действительно обеспечивают высокое качество подготовки — чтобы не отрезать всю систему от участия в этом процессе.

На проблему подготовки учителей, в том числе в дистанционном формате, обращал внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Сейчас интернет наводнен такими предложениями: получите квалификацию учителя математики за два месяца. И это же зарегистрировано на специальных ресурсах Рособрнадзора», — говорил он. Володин призвал отреагировать на проблему руководство профильных министерств — Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования. Он указал, что депутаты видят проблему и решают ее, но, возможно, министерства могут предложить свой путь решения вопроса.

Какие риски увидели учителя

По мнению председателя профсоюза «Учитель» Дмитрия Казакова, проблема с качеством образования в частных организациях действительно существует, но и не все государственные учреждения могут гарантировать высокое качество. Вопрос должен решаться комплексно, чтобы повысить уровень переподготовки, но одновременно не сократить ее доступность для учителей, так как госучреждения могут просто повысить стоимость обучения после введения запрета.

Казаков также отметил, что сейчас уже большое количество учителей воспользовались услугами частных организаций по переподготовке, поэтому изменения не должны негативно сказаться на их деятельности.

Ужесточение закона в сфере дополнительного профессионального образования (ДПО) в первую очередь затруднит работу тех компаний, которые действительно пытаются предложить качественное образование, в отличие от тех, кто продает дипломы без должной подготовки, указал РБК сокуратор программы «Современная педагогика» в School of Education в университете Universal University Петр Мазаев (частное образовательно учреждение специализируется на высшем и дополнительном образовании). По его мнению, компании, которые заботятся о качестве образования, рискуют оказаться в невыгодном положении, столкнувшись с недобросовестной конкуренцией.

«Особенно беспокоит, что ужесточение требований может усугубить проблему дефицита квалифицированных кадров в школах. Учителя сталкиваются с высокими требованиями при не самых высоких зарплатах. Добавление еще одного барьера в виде обязательных дипломов для педагогов может привести к тому, что еще больше людей откажется от работы в школе», — считает Мазаев.