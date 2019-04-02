Турчак решил изменить процедуру отчета о доходах для сельских депутатов

Во время сбора необходимых для декларации справок сельские депутаты зачастую сталкиваются с большими трудностями, добавляет секретарь генсовета «Единой России».

Источник в партии уточняет, что на получение документов депутатам приходится тратить личные средства (например, на выписку из Росреестра и справку из банков) и много времени («чтобы доехать до районного центра, причем в рабочее время»). А так как депутаты должны подавать декларации не только на себя, но и на супругов и несовершеннолетних детей, то расходы на дорогу увеличиваются в разы, поскольку справки выдают только лично, и, если не успеешь все сделать за раз, приходится ехать снова, поясняет партийный собеседник РБК.

При этом, в отличие от депутатов городских поселений или муниципальных районов, деятельность сельских депутатов «не предполагает возможности получения каких-либо выгод» от их статуса, поэтому и предлагается порядок подачи деклараций для них упростить, резюмирует источник в «Единой России».

Какие альтернативные наказания хотят ввести для мундепов

Второй законопроект, который намерен внести Турчак, касается всех муниципальных депутатов, не только сельских.

Секретарь генсовета «Единой России» предлагает ввести альтернативные меры ответственности за предоставление недостоверных или неполных деклараций мундепами. Сейчас в отношении муниципальных депутатов предусмотрена единственная мера ответственности: если человек подал недостоверную или неточную декларацию, губернатор обращается в совет депутатов с заявлением о досрочном прекращении его полномочий, поясняет РБК источник в партии.

Законопроект вводит такие альтернативные меры ответственности, как вынесение предупреждения; освобождение мундепа от должности в представительном органе муниципального образования и (или) от осуществления депутатских полномочий на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. Новые меры предлагаются по аналогии с дифференцированным подходом, который действует в отношении депутатов Госдумы за представление неполных или недостоверных деклараций, подчеркивает партийный собеседник РБК.

Необходимость введения альтернативных мер «наказания» для мундепов он объясняет тем, что 90% из них работают на непостоянной основе, и из-за занятости по основному месту работы, нехватки времени и сложностей с получением разных справок в сельской местности нередко допускают ошибки и неточности. В итоге на практике появляется множество «вопиющих примеров», когда депутата лишают полномочий из-за мелочей, добавляет единоросс.

Например, в этом году прокуратура Пустошинского района Псковской области внесла представление о досрочном прекращении полномочий председателя собрания из-за того, что он не указал имеющуюся в собственности комнату. В качестве других примеров нарушений со стороны депутатов этого же района собеседник РБК в партии приводит отсутствие в декларации сведений о премии в размере 300 руб. и округление суммы в 479 111 руб. 90 коп. до 479 112 руб.

Из-за отсутствия иных, кроме лишения мандата, мер прокуратура инициирует в массовом порядке процедуру сложения полномочий муниципальных депутатов, а это, по сути, парализует работу органов местного самоуправления, говорит источник в партии. Введение же новых мер ответственности «позволит гражданам, не имевшим умысла представить недостоверные сведения», продолжать депутатскую деятельность, резюмирует источник в «Единой России».

Речь в этих законопроектах идет не о глобальных вопросах, но применительно к интересам самих местных депутатов и той же «Единой России» масштаб проблемы не преувеличен, считает председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский.

«Созданная система декларирования, так же как и введенные в последние годы нормы, требующие не только от депутатов, но и от кандидатов в депутаты избавляться от зарубежных счетов и активов, ограничили стремление многих идти в политику. Издержки и риски растут, притягательность депутатского мандата для многих, особенно для бизнесменов, падает», — рассуждает он.

Во многих случаях это хорошо, цели законодателя по снижению политической коррупции, по крайней мере частично, достигаются, считает Бадовский. «Но что касается муниципального депутатского корпуса, то здесь, тем более на непостоянной основе, сегодня в основном работают бюджетники. Мучения с декларациями сильно снижают их желание поработать депутатом. С другой стороны, директорский корпус бюджетной сферы из образования или здравоохранения получает сегодня довольно много и, может быть, тоже не хотел бы это лишний раз демонстрировать», — полагает эксперт.​