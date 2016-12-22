Вторая попытка «тройки»: что обсудят лидеры Ирана, России и Турции

Президент России посетит Турцию с визитом, это его первая зарубежная поездка после выборов. В центре переговоров будут отношения двух стран и ситуация в Сирии

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани (слева) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Два дня в Анкаре

Президент России Владимир Путин 3–4 апреля совершит визит в Турцию. Это будет первая зарубежная поездка президента после выборов 18 марта, обратил внимание на брифинге, посвященном визиту, помощник президента Юрий Ушаков. В центре повестки в первый день визита будет развитие российско-турецких отношений. Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции пронаблюдают за заливкой бетона в основание АЭС «Аккуйу», после чего проведут переговоры.

Незадолго до визита президента России проектная компания Akkuyu получила после нескольких лет согласований статус стратегического инвестора, что позволит расширить налоговые льготы и преференции для проекта. Общая стоимость строительства АЭС составит, по словам Ушакова, около $20 млрд. За счет получения статуса стратегического инвестора сэкономить на строительстве можно будет около $10 млрд, сказал Ушаков. Строить, владеть и эксплуатировать станцию будет российская сторона.

Отношения России и Турции, замороженные в 2015 году, после того как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, практически восстановились. Об этом свидетельствует динамика встреч на высшем уровне: только в 2017 году президенты встречались восемь раз и более 20 раз говорили по телефону. Обновление взаимодействия положительно сказалось на торговле: в 2017 году товарооборот вырос на 40% (до $22,1 млрд, по данным ФТС). Однако Россия не в полной мере открыла свой рынок для турецких товаров, в том числе для продукции сельского хозяйства. «Наверняка будут обсуждаться пресловутые помидоры», — сказал журналистам Ушаков. Сейчас, по его словам, сохраняется лимит на число поставщиков турецких томатов — он ограничен 12 предприятиями.

Саммит гарантов

3 апреля на встрече с Эрдоганом Путин начнет обсуждение ситуации в Сирии. Оно продолжится утром 4 апреля на переговорах российского лидера и президента Ирана Хасана Роухани и на встрече трех президентов, которая пройдет в тот же день. Встреча станет второй в таком формате. Предыдущая прошла 22 ноября в Сочи.

Россия, Иран и Турция являются гарантами прекращения огня в Сирии и соблюдения перемирия в зонах деэскалации. В мае 2017 года три страны при поддержке Дамаска договорились о создании сроком на полгода четырех зон деэскалации: на юге страны; в районе города Хомс; в Восточной Гуте (пригород Дамаска); в провинции Идлиб и частях соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама. В этих зонах огонь можно вести только по представителям террористических группировок, признанных таковыми Советом безопасности ООН.

Итогом заседания в среду должно стать совместное заявление, анонсировал Ушаков. По его словам, в заявлении должна быть подтверждена приверженность территориальной целостности и суверенитету Сирии.

Президенты также дадут оценку ситуации в некоторых районах Сирии, где, по словам Ушакова, были «зафиксированы всплески насилия» со стороны тех, кто нарушает режим прекращения огня и выступает против мирного урегулирования в стране. Об обстановке президентов проинформируют военные, отметил помощник президента.

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Дальнейшее функционирование зон деэскалации в Сирии станет главным вопросом на повестке трехсторонней встречи, считает Леонид Исаев, старший преподаватель НИУ ВШЭ. «Главам трех государств необходимо принять решение относительно целесообразности их дальнейшего существования», — говорит эксперт. По его мнению, зоны деэскалации не смогли стать эффективным механизмом снижения уровня насилия ни в одном из четырех регионов. Зоны деэскалации не заработали в тех районах, где они были наиболее актуальны, а именно в Восточной Гуте и Идлибе, ранее объяснил в разговоре с РБК эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. В районе Хомса крупные операции не проводились фактически с конца 2014 года, а на юго-западе Сирии затишье продолжается с 2016 года. По мнению Исаева, для «тройки» зоны деэскалации — «это прежде всего механизм легитимации их присутствия на территории Сирии и участия в сирийском конфликте на правах гарантов исполнения режима тишины». Согласие Дамаска на присутствие на территории Сирии есть у российских и иранских военных, Турции такое разрешение не давалось, хотя она и проводит военные операции против курдов на севере Сирии.

Зачищенная Гута

К встрече лидеров «тройки» одна из зон деэскалации, Восточная Гута, почти полностью перешла под контроль сирийской армии. Активное наступление на позиции вооруженной оппозиции армия Сирии при поддержке союзных сил начала 18 февраля. Оппозиция удерживала район, находящийся в нескольких километрах от Дамаска, под своим контролем с самого начала сирийского конфликта в 2011 году.

К 11 марта правительственные войска и их союзники рассекли удерживаемую боевиками территорию в Восточной Гуте на три отдельных анклава: Дума, Хараста и третий (самый большой), в который вошли небольшие города Эрбин и Замалька, Джобар и Айн-Тарма. После этого боевики умеренной оппозиции начали покидать осажденные сирийской армией анклавы и переезжать в провинцию Идлиб — последний район в Сирии, в котором сосредоточено самое большое число боевиков как умеренной оппозиции, так и радикальной, в частности, там находятся боевики запрещенной в России террористической группировки «Хайет Тахрир аш-Шам» (ранее известной как «Джабхат ан-Нусра, запрещена в России). Именно в эту провинцию по договоренностям с Дамаском с 2016 года вывозили боевиков из других сирийских районов, сначала из Хомса, затем из Алеппо, а теперь из городов Восточной Гуты.

Переговоры с боевиками о выезде в Идлиб вели российские военные из Центра по примирению враждующих сторон. Первыми покинули Восточную Гуту боевики группировки «Ахрар аш-Шам», контролировавшие город Хараста — с 22 по 23 марта 1872 боевика вместе с семьями (еще 3107 человек) отправились по гуманитарному коридору на 50 автобусах в провинцию Идлиб. Вслед за ними к соглашению с российской стороной пришли боевики из третьего анклава, где преимущественно находились части группировки «Файлак ар-Рахман» — с 24 марта из городов Эрбин, Джбар, Айн-Тарма и Замалька были вывезены, по данным Минобороны, 41 126 боевиков и членов их семей.

Фото: Bassam Khabieh / Reuters

Переговоры с боевиками из этого анклава с центром в городе Дума затянулись: представители группировки «Джейш аль-Ислам» отказывались сложить оружие, так как не хотели ехать в Идлиб, в качестве альтернативы боевики предлагали районы Каламун на границе с Ливаном и провинцию Дераа на юго-западе Сирии на границе с Иорданией. Кроме того, они отказывались оставлять в Думе тяжелое вооружение.

Тем не менее соглашение по поводу ситуации в Думе было достигнуто. Как сообщает Минобороны России, 1 апреля из Думы в Идлиб вывезли 1146 человек, в том числе 112 боевиков и больше тысячи членов их семей, при этом в силовом ведомстве не уточнили, к какой группировке принадлежат боевики. В Идлиб из Думы направились представители формирования «Файлак ар-Рахман», сообщила Deutsche Welle. Боевики «Джейш аль-Ислам», по данным СМИ, также покидают Думу, но их вывозят не в Идлиб, а в подконтрольный туркам район города Джераблуса на севере Сирии.

Перейти к политике

Взятие Восточной Гуты было основной операцией сирийской армии в этом году. После перехода района под контроль Асада очаги боевых действий сохраняются на северо-западе Сирии: там Турция ведет борьбу с курдами и в провинции Идлиб, где вооруженная оппозиция, в свою очередь, ведет борьбу друг с другом. В этих условиях необходимость политического диалога становится все актуальнее, так как военная проблематика уходит на второй план, говорит эксперт Исаев.

Перспективам мирного урегулирования, в том числе работе конституционной комиссии, будет посвящена беседа трех президентов в Анкаре, сказал Ушаков. ​По его словам, Тегеран, Москва и Анкара едины в понимании безальтернативности урегулирования конфликта в Сирии политическими методами. По инициативе Москвы в Сочи в начале года прошел Конгресс сирийского национального диалога, на котором участники договорились создать под эгидой ООН конституционную комиссию.​

Ускорение создания комиссии министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура обсудили 29 марта в Москве. «Нельзя затягивать с реализацией итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, — сказал эмиссар. — Необходимо приблизить тот момент, когда состав комиссии будет объявлен». По словам де Мистуры, ООН считает, что «настало время политического процесса», поэтому всемирная организация рассчитывает на содействие России.

Списки членов конституционной комиссии уже согласованы странами-гарантами, сейчас идет согласование с сирийскими властями, рассказал 31 марта постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. По его словам, как только Дамаск выскажет свое мнение по предложенным персонам, списки будут переданы де Мистуре.