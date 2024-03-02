Фукуяма заявил об упадке США и призвал провести избирательную реформу

Философ, сформулировавший концепцию «конца истории», предупредил об опасности возвращения Трампа на пост президента для США и Украины. По его словам, из-за «твердолобости» республиканцев стране необходима избирательная реформа

Американские общественные институты более не способны адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, и, хотя, процессы упадка продолжались «на протяжении целого поколения», в настоящее время происходит кульминация огромного кризиса, заявил в статье для Financial Time (FT) философ, политолог и экономист Фрэнсис Фукуяма.

Фукуяма в 1992 году написал эссе «Конец истории и последний человек», в нем он предрекал торжество либеральной демократии в мире и прекращение идеологических столкновений. В эссе философ опирается на идеи Фридриха Гегеля и Карла Маркса, которые определяют историю человечества как линейную прогрессию от одной социально-экономической эпохи к другой.

По словам Фукуямы, американская система была построена вокруг сложного набора институтов сдержек и противовесов, которые позволяли политическим меньшинствам легко препятствовать воле большинства. Однако, когда такие институты сочетаются с крайней политической поляризацией, они создают «правительственный паралич» и неспособность выполнять основные функции, такие как принятие годового бюджета.

«Например, что особенно бесит в тупиковой ситуации с финансированием Украины, так это то, что большинство членов Палаты представителей и Сената, а также значительная часть общественности выступают за такую меру. Однако они не могут добиться принятия законопроекта, потому что твердолобая консервативная фракция в республиканской палате решительно выступает против не только финансирования Украины, но и любого двухпартийного соглашения с участием демократов», — подчеркивает философ.

Он отмечает, что в сегодняшней поляризованной Америке республиканцы MAGA (Make America Great Again, слоган трампистов) готовы накладывать вето просто ради подрыва позиции своих оппонентов. Вместе с этим Фукуяма отмечает, что Трамп обладает рядом очевидных преимуществ перед Джо Байденом, такими как возраст и снижение популярности последнего. «В парламентской системе партийная элита могла бы попытаться заменить неудавшегося лидера кем-то более избираемым, но в США этого не может произойти», — резюмирует автор.

Он призывает решить назревшие проблемы путем избирательной реформы, которая бы включала в себя:

Распределение голосов выборщиков на пропорциональной основе;

Замена множественного голосования голосованием по рангу, которое потребовало бы от избирателей указывать предпочтения для второго и третьего места;

Ввод властями более строгих ограничений на финансирование избирательных кампаний;

Отмена требования о наличии квалифицированного большинства в 60 голосов в сенате.

Фукуяма отмечает, что одной из крупнейших трансформаций, произошедших в американском обществе за последнее десятилетие, стала революция в моральной оценке самой страны. «На протяжении большей части истории страны ее жители верили в ту или иную версию американской исключительности, согласно которой страна будет источником вдохновения для угнетенных народов во всем мире. Раньше это особенно касалось консерваторов, но сегодня республиканцы MAGA считают, что их страна пронизана моральным разложением. Вера в демократию США сменилась восхищением сильными мужчинами и авторитарными правительствами за рубежом», — пишет философ.

Излишне говорить, продолжает Фукуяма, что эта миграция антиамериканизма слева направо имеет огромные последствия для мирового порядка. По его мнению, победа Трампа в ноябре будет означать «решительный конец» американской поддержки Украины. «Со временем нам, возможно, придется стать свидетелями захвата Киева российскими войсками. Но [президент России] Владимир Путин не остановится на достигнутом, и Трамп ясно дал понять, что не намерен бороться за защиту союзников по НАТО», — добавил автор.

«Однако еще не поздно обратить вспять этот процесс упадка <...> Демократам предстоит проделать большую работу, чтобы разбудить людей и осознать масштабы проблемы, с которой сталкивается страна. Верующим в классическую либеральную Америку необходимо уменьшить способность политических меньшинств ставить в тупик большинство и оптимизировать наши невероятно сложные процессы и процедуры, чтобы сделать правительство более эффективным. Но сначала им нужно победить», — заключил он.