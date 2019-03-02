Лавров назвал Помпео условия для консультаций по Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером 2 марта обсудил ситуацию в Венесуэле с государственным секретарем США Майком Помпео, в том числе и возможные двусторонние консультации

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Департамент информации и печати МИД России сообщил, что в ходе телефонного разговора Лаврова с Помпео глава внешнеполитического ведомства сообщил, что Москва готова ответить согласием на предложенные Вашингтоном двусторонние консультации по венесуэльской тематике. При этом Лавров подчеркнул, что руководствоваться стороны должны принципами Устава ООН и придерживаться точки зрения, что только сами венесуэльцы вправе определять свое будущее.

В сообщении указывается, что Лавров осудил американские угрозы в адрес руководства Венесуэлы. «Подстрекательство и деструктивное внешнее воздействие, да еще под лицемерным предлогом оказания гуманитарной помощи, не имеет ничего общего с демократическим процессом», — указывает МИД России.

Указывается, что Лавров и Помпео также договорились продолжать экспертные контакты по Сирии, Афганистану и Корейскому полуострову.

Государственный департамент США пока не привел свою версию телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств.

27 февраля Лавров заявил, что вокруг Венесуэлы «предпринимаются совершенно беспардонные попытки искусственно создать предлог для военного вмешательства». Слышим прямые угрозы из Вашингтона, что все варианты остаются на столе», — пояснил он.

26 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о подготовке США к силовому сценарию развития событий в Венесуэле. В качестве фактов, подтверждающих его слова, он привел переброску американских сил на территорию Пуэрто-Рико и высадку ВС США в Колумбии. По его мнению, это делается для того, чтобы задействовать войска в операции по отстранению от власти действующего президента Николаса Мадуро.​