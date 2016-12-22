Названный Путиным готовым к повышению чиновник станет замминистра

Новым заместителем министра энергетики станет 32-летний Павел Сорокин, возглавляющий аналитический центр по топливно-энергетическому комплексу при ведомстве. Ранее Путин обратился к нему со словами: «Пора повышать вас»

Павел Сорокин (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Вопрос о назначении главы аналитического центра ТЭК «Российского энергетического агентства» Павла Сорокина на пост замминистра уже решен, рассказали РБК два источника в Минэнерго: документы действительно ушли в четверг, 1 марта, в правительство (замминистров назначает премьер), утверждают они. Об этом также сообщает газета «Коммерсантъ».

По ее данным, Сорокин будет курировать нефтегазовый сектор. Сейчас этим занимается действующий замминистра Кирилл Молодцов, который пока не уходит и увольнять его не за что, поэтому непонятно, как они будут распределять полномочия между собой, говорит один из источников РБК. Возможно, в ведомстве появится два курирующих зама по нефтегазовым вопросам, говорит один из собеседников РБК. Либо Молодцова могут уговорить оставить свой пост после выборов. Молодцову сейчас подыскивают новую должность, говорит еще один источник в Минэнерго. По его словам, Молодцов не является членом команды Новака.

Павел Сорокин был одним из финалистов конкурса «Лидеры России», на котором выступил с докладом о своей роли в сделке с ОПЕК, он был одним из советников министра энергетики во время переговоров. После выступления Путин спросил у Сорокина, сколько времени он работает в структурах Минэнерго, и, узнав, что 2,5 года, сказал: «Пора повышать вас». Президент выразил уверенность в том, что министр энергетики Александр Новак «обратит на это внимание».

Сорокину 32 года, он работал в Ernst & Young, Альфа-банке и Morgan Stanley, перешел в министерство в 2015 году.