«Коммерсантъ» узнал о показаниях завхоза посольства по «кокаиновому делу»

На первом допросе, который проводили следователи МВД, бывший завхоз посольства России в Аргентине рассказал о нескольких случаях отправки чемоданов в Москву, узнала газета «Коммерсантъ». Первая отправка случилась в 2012 году

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Бывший завхоз посольства России в Аргентине Али Абянов на допросе у следователя следственного департамента МВД, будучи еще подозреваемым, рассказал о нескольких случаях отправки чемоданов по просьбе Андрея Ковальчука, предполагаемого организатора поставок кокаина, пишет газета «Коммерсантъ» без указания источника. При этом издание подчеркивает, что адвокат Абянова заявил, что ему неизвестно об этих показаниях, поскольку он не участвовал в первом допросе Абянова.

По информации издания, во время этого допроса Абянов рассказал, что за каждый отправленный чемодан он получал $1 тыс., груз был упакован как дипломатическая почта, а отправлялся в Москву с помощью военно-транспортной авиации через столицу Уругвая Монтевидео.

Газета уточняет, что канал поставок мог действовать с 2012 года, информацию об этом сейчас проверяют следователи ФСБ.

В материалах допроса упоминаются два случая успешной отправки, которые произошли в 2012 и 2014 годах. Всякий раз Ковальчук пояснял Абянову, что в чемоданах находятся дорогие вина, кофе и подарки. В 2015 году Ковальчук привез Абянову два чемодана, а в 2016 году к ним прибавились еще десять, которые были упакованы как дипломатическая почта и хранились в гараже посольства. Перед возвращением в Россию Абянов перенес чемоданы в подсобку школы. «Не хотел, чтобы они мешались в гараже», — приводит газета слова Абянова.

«Уезжая, завхоз сообщил о чемоданах своему сменщику Игорю Рогову. С последним господин Ковальчук собирался договориться, но бдительный завхоз, как следует из материалов уголовного дела, устроил проверку чемоданов, в ходе которой было найдено 362 кг кокаина», — пишет газета.

Ранее источник в правоохранительных органах аргентинского издания Clarin рассказал, что банда, которая занималась поставкой кокаина, состояла не менее чем из шести человек, ее руководителем считается Андрей Ковальчук. Двух человек по этому делу — Ивана Близнюка и Александра Чикало — арестовали в Аргентине, а еще троих — в Москве, в том числе Али Абянова.

Видео: Patricia Bullrich / Twitter

22 февраля стало известно, что властям России и Аргентины удалось пресечь поставку большой партии кокаина. На территории школы при посольстве России в Буэнос-Айресе было 12 чемоданов с кокаином. Расследование ФСБ и полиции Аргентины продолжалось почти два года. В российском МИДе подтвердили факт совместной операции по пресечению канала поставки партии на европейский рынок.