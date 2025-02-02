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Политика ,  
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В Тбилиси произошли стычки протестующих с силовиками

В Тбилиси произошли стычки протестующих с силовиками
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В Тбилиси продолжаются протесты против политики правящей партии «Грузинская мечта». Митингующие требуют провести новые выборы, выступая против победы «Мечты», и освободить задержанных на акциях протеста.

Участники митинга собрались в том числе возле торгового центра Tbilisi Mall, из-за чего движение на выезде из города было затруднено, передает Interpressnews. Полицейские сначала призывали протестующих не блокировать движение, отмечая, что автострада является дорогой стратегического значения. Затем между правоохранителями и участниками акции произошла словесная перепалка, сообщает Rustavi.ge.

После этого силовики начали задерживать протестующих и образовали живую цепь, чтобы не допустить перекрытия дороги, движение по ней восстановлено. Между участниками акции и силовиками произошли стычки, нескольких протестующих задержали. Среди задержанных на митингах — один из лидеров «Коалиции за перемены», бывший председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава и активист Дмитрий Бидзинашвили.

Протесты в Грузии продолжаются с октября 2024 года после победы «Грузинской мечты» на выборах в парламент. В конце ноября они активизировались из-за решения властей Грузии отложить переговоры по вступлению страны в ЕС до 2028 года.

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Теги
Грузия Тбилиси протесты


 

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