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Виновному в крупнейшей утечке в истории ЦРУ дали 40 лет тюрьмы

Экс-сотрудник ЦРУ Шульте получил 40 лет за передачу данных WikiLeaks и порно
Джошуа Шульте работал программистом в ЦРУ. В 2017-м он передал WikiLeaks сведения, утечка которых «подорвала способность собирать информацию» о противниках США, заявили власти. Прокуроры требовали дать ему пожизненный срок
Джошуа Шульте
Джошуа Шульте (Фото: Linkedin)

Суд в США приговорил бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте, который в 2016 году передал секретные данные проекту WikiLeaks, к 40 годам тюрьмы, сообщает американский Минюст.

Шульте признан виновным в шпионаже, хакерской деятельности, неуважении к суду, даче ложных показаний, а также в хранении детской порнографии. По данным американского Минфина, он совершил одну из крупнейших краж данных в истории ЦРУ.

С 2012 по 2016 год Шульте был разработчиком программного обеспечения в Центре киберразведки ЦРУ. По данным властей, используя служебный доступ к ведомственным системам, он похитил информацию, касающуюся национальной безопасности, и передал WikiLeaks. В 2017 году WikiLeaks начала публиковать эти сведения, проект получил название Vault 7. Среди утекших файлов были в том числе данные о глобальной программе для взлома разных устройств и систем американского и европейского производства, таких как смартфоны iPhone от Apple, операционные системы Android от Google и Windows от Microsoft и телевизоры Samsung, которые были способны превращаться в записывающие устройства. С марта по ноябрь 2017 года WikiLeaks 26 раз публиковала секретные сведения.

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В марте 2017 года у Шульте прошли обыски, на его домашнем компьютере и других устройствах нашли тысячи видео и фото с детской порнографией. По данным Минюста, в 2018 году, уже будучи под арестом, Шульте продолжал вести «информационную войну» против властей США: в тюрьме он пользовался телефоном и передавал секретные сведения.

По словам прокурора Дэмиана Уильямса, подсудимый совершил «одно из самых циничных и отвратительных шпионских преступлений в истории США» и нанес ущерб национальной безопасности страны, «стремясь отомстить ЦРУ». Помощник генерального прокурора Мэтью Олсен заявил, что Шульте подверг опасности жизни других сотрудников ведомства. Власти считают, что утечка «подорвала способность ЦРУ собирать разведывательную информацию о противниках США».

Прокуроры просили дать Шульте пожизненный срок, а защита — девять лет лишения свободы, передает NBC. По словам его адвокатов, экс-сотрудник ЦРУ — «умный, добрый молодой человек» и за время пребывания в заключении «подвергался постоянным пыткам».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
WikiLeaks утечка ЦРУ шпионаж приговор
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