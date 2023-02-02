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Politico узнало о требованиях по дресс-коду для ЕС перед поездкой в Киев

Politico: чиновникам ЕС разослали требования по дресс-коду перед поездкой в Киев
Еврокомиссары должны быть в костюмах и избегать зеленого и хаки, так как одежду этих цветов носит президент Украины Владимир Зеленский, пишет издание
Олаф Шольц,&nbsp;Эмманюэль&nbsp;Макрон,&nbsp;Владимир Зеленский,&nbsp;Марио Драги и&nbsp;Клаус Йоханнис (слева направо)
Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон, Владимир Зеленский, Марио Драги и Клаус Йоханнис (слева направо) (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

ЕС перед предстоящим саммитом на Украине разослал памятку чиновникам по поводу дресс-кода, пишет издание Politico.

Еврокомиссаров попросили быть в костюмах. Исключены «зеленый, хаки или слишком яркие цвета», пишет издание. Одежду цвета хаки носит украинский президент Владимир Зеленский.

Чиновников попросили по возможности не брать с собой в поезд чемоданы и ехать «налегке», «с рюкзаком или чем-то подобным». Им также рекомендовали иметь удобную обувь, теплую куртку или пальто. В каждом вагоне будут отдельные спальные места с одним общим туалетом, ванная комната отсутствует, следует из записки. Памятка была разослана на прошлой неделе.

Саммит ЕС — Украина запланирован на 3 февраля. Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретятся с президентом Украины. В повестку, в частности, включен вопрос членства Украины в ЕС. Хотя Киев рассчитывает присоединиться к союзу в течение двух лет, Украине не стоит ждать обещания на саммите принять ее в ближайшее время, писало Politico.

Летом прошлого года фон дер Ляйен надела синюю рубашку и желтый блейзер на обсуждение членства Украины в Евросоюзе. Тогда Еврокомиссия поддержала предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в блок.

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Персоны
Елена Чернышова
дресс-код ЕС Украина саммит Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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