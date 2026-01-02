ФБР сообщило о предотвращении теракта в США в канун Нового года

Шарлотт, Северная Каролина, США (Фото: Eusougm / Shutterstock)

ФБР предотвратило теракт в канун Нового года в американском штате Северная Каролина, говорится в заявлении на сайте бюро. По его данным, подозреваемый был последователем«Исламского государства» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено).

«ФБР и наши партнеры в правоохранительных органах предотвратили потенциальный теракт в канун Нового года в Северной Каролине. Подозреваемый напрямую вдохновлялся ИГИЛ», — сказано в публикации.

Глава бюро Каш Патель поблагодарил коллег из отделения бюро в городе Шарлотт за проделанную работу.

Нападение планировал совершить 18-летний житель города Минт-Хилл, он хотел атаковать в новогоднюю ночь местный продуктовый магазин и ресторан быстрого питания. Для этого он хотел использовать ножи и молотки. Помимо, подготовки к теракту, ему также предъявлены обвинения в попытке оказания материальной поддержки иностранной террористической организации. Ему грозит до 20 лет заключения.

«Обвиняемый хотел стать солдатом ИГИЛ и планировал совершить насильственное нападение в новогоднюю ночь в поддержку этой террористической группировки, но ФБР и наши партнеры пресекли это», — подчеркнул Патель.

Материал дополняется