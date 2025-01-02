Венгрия потеряла €1 млрд из фондов ЕС из-за спора о верховенстве закона

Выплата Венгрии денег из фондов ЕС зависит от проведения реформ в области демократии и верховенства права. Будапешт считает, что выполнил все требования Брюсселя, и обещает бороться за средства

Виктор Орбан (в центре) (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Венгрия официально лишилась доступа к помощи на сумму более чем €1 млрд евро из фондов Евросоюза из-за продолжающегося спора с Брюсселем по поводу нарушений верховенства закона, сообщает Brussels Morning со ссылкой на Еврокомиссию. Решение вступило в силу 1 января.

В 2022 году Европейский союз запустил в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы заблокировать выплаты из-за предполагаемых нарушений верховенства права, которые, как считают в Брюсселе, влияют на «государственные закупки, эффективность действий прокуроров и борьбу с коррупцией в Венгрии». Будапешт начал реформы, которые позволили освободить часть средств, но около €19 млрд остаются замороженными.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила польскому агентству PAP, что выплата Венгрии более половины средств из фондов зависела от исполнения требований Европейского Совета в области демократии и верховенства права. €1,04 млрд — это первый транш из общей суммы. В конце 2025 года правительство Виктора Орбана может потерять еще €1,1 млрд, если продолжит игнорировать требования Брюсселя, писало издание TVP Info.

Европейская комиссия в июле 2024 года опубликовала пятый ежегодный отчет о верховенстве права в июле 2024 года. В нем говорится, что Венгрия не соответствует демократическим стандартам ЕС, особенно в вопросах, связанных с коррупцией, финансированием политических партий, конфликтами интересов и независимостью СМИ.

Будапешт считает, что выполнил предъявленные ему требования. Орбан пообещал бороться за средства, «которые принадлежат нам». «Они часто пытаются отобрать деньги венгров разными способами и средствами», — заявил он в декабре, пригрозив наложить вето на бюджет ЕС, если помощь не разморозят.